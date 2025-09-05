LignanoNelPantano Exxx…Polzive!!! Maggioranza Giorgi sempre più disordinata. Il popolo della Laguna rumoreggia: Dopo le dimissioni della Portello, su pressione della sindaca, la giunta scivola nell’illecito per via delle “quote rosa”. Tutti gli atti deliberati potrebbero essere nulli. Il caso finisce sul tavolo della Regione.

Del mancato rispetto delle “Quote Rosa” in giunta comunale a Lignano si era sentito parlare dietro le quinte della festa di Fratelli d’Italia a Sabbiadoro il 14 luglio scorso. Fra il pubblico era presente l’ex assessore Portello. La Portello è al centro di una violazione del rispetto delle norme regionali riguardo le quote di genere. E alcuni esponenti politici vogliono portare il caso sul tavolo dei tecnici della regione. Il popolo rumoreggia ed ha raggiunto il limite della sopportazione. Dopo la vergognosa vicenda delle associazioni farlocche, che intascano i proventi da attività a scopo benefico, a Lignano è scoppiato il caso della giunta illegittima. Tutto nasce da quando l’assessore Portello si è dimessa. Lo rileva l’ex dipendente Ada Ledonne che richiama l’attenzione sul fatto che “da diverso tempo in comune si amministra in questa sorta di “vacanza” e nulla é stato fatto per rendere la giunta legittima”. Se è vero com’è vero che, attualmente, l’esecutivo di Lignano è composto da 4 uomini e 2 donne, si trova in contrasto con quanto prevede l’ art. 1 comma 137 della legge 56/2014, dove è previsto che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Le donne della giunta lignanese raggiungono (compreso il Sindaco) il 33,3% che, con l’arrotondamento aritmetico, si arriva al 33% inferiore del 40%”. Nessuno se ne preoccupa e nemmeno il sindaco, che, per giunta, è donna. Per una sorta di nemesi lagunare, Liliana Portello, una delle assessore più presenti e operative della Giunta, si era dimessa su pressione del Sindaco Giorgi per un presunto conflitto di interessi poi sfociato in nulla. Ora il caso finisce in regione. Può una giunta deliberare se lacerata da un illecito? e gli atti amministrativi delberati? sono validi? Maggioranza lignanese sempre più in disordine.