SalviniSuiLustrini Exxx…Polzive!!! Mazzolini convince il ministro sul “TraforoMonteCroce”. Fvg Strade metterà a disposizione la struttura tecnica per la progettazione dei tratti di competenza (aree di confine).

Per la prima volta nella storia di FVG Strade, un ministro della Repubblica competente in materia di trasporti ha fatto visita alla direzione della struttura. Dopo il taglio del nastro dell’inaugurazione della nuova sede della Lega Salvini ha incontrato i vertici della struttura col presidente Simone Bortolotti e il consigliere di amministrazione Michele Leon, oltre al presidente della regione Massimiliano Fedriga. L’incontro si è reso possibile grazie ai negoziati condotti col ministro Salvini dal vice presidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini. La visita era stata organizzata per concordare i lavori rispetto al Passo di Monte Croce, il Ponte sul Fella e la bretella di Barbeano. La priorità, riconosciuta dai presenti, è quella del passo di Monte Croce cui Salvini ha detto di essere al corrente grazie alle dettagliate informazioni che ha ricevuto in questi mesi dal vice presidente Mazzolini. Il coinvolgimento di FvgStrade comprende la struttura tecnica composta da ingegneri competenti che il presidente Bortolotti metterà a disposizione per la progettazione sul tratto di competenza ANAS (territorio di confine). Il resto della tratta è in gestione a FvgStrade. Pertanto un lavoro di squadra notevole che si è perfezionato oggi nella sede di viale Ledra con Fedriga e Salvini.