Sede della Lega da Reana a Udine? Un significato politico non marginale. Udine capoluogo del Friuli in vista delle provinciali. Udine capoluogo dell’area più numerosa in termini di elettorato in vista delle regionali. “Ciuffi” politici che non passano inosservati nell’ambiente. Del resto Fedriga (che ha ricevuto le chiavi della sede dal segretario Bosello) lo ha ribadito durante il suo intervento in cui ha elogiato il gran lavoro del segretario FVG Dreosto (una faticaccia. Io ho provato…Devi essere anche un pò psicologo): “Ha portato il partito ai vertici della regione”. Pubblico numeroso ed entusiasmo leghista alle stelle per l’inaugurazione della nuova sede del partito in via Aquileia alla presenza dei massimi vertici nazionali (il segretario federale) e regionali. Il segretario, annunciato da Dreosto non ha tradito le attese dei militanti: “Grazie. Vi aspetto a Pontida. Quando mi hanno detto che dobbiamo aprire una sede il venerdì mattina… beh – ho pensato – ci troveremo una quindicina. Invece siete in tanti…Fatevi un applauso perché è il modo migliore per cominciare. Saluto anche la signora al secondo piano…E’ importante avere dei vicini di casa tolleranti, quindi ringrazio per la scelta geografica. Avete scelto bene perché vedo qui che c’è un bar che si chiama “Milanese”. Avete rispettato la geopolitica. E’ fondamentale avere dei punti fisici, non basta la rete. Il contatto fisico è ancora importante. Riguardo la sicurezza, leggo che la Germania sta preparando il più grande esercito d’Europa. I francesi hanno detto che sono pronti a mandare i militari a combattere in Ucraina, la posizione della Lega e del Governo è chiara: Io preferisco spendere dei soldi per mandare dei militari non a far la guerra contro la Russia ma in piazza a Udine perché l’ennesimo accoltellato per mano di stranieri non si può tollerare. Noi la guerra ce l’abbiamo in casa”. Infine sulle opere pubbliche il ministro ha ricordato: “Non sono venuto qui a mani vuote” L’eliminazione dei passaggi a livello per riunire la città è una priorità. Abbiamo trovato 51 milioni di euro in più per il nodo di Udine. Nei prossimi giorni nomineremo il commissario delegato solo al nodo di Udine. Su Trieste verrà nominato un presidente con la professionalità migliore per uno dei porti più importanti del mondo. Vi è il progetto della messa in sicurezza della statale 113 Pontebbana. La questione tecnica delle competenze è stata illustrata al ministro dall’ex assessore Pizzimenti: E’ una strada statale gestita dalla regione pertanto i fondi a Fvg Strade del presidente Bortolotti potrebbero arrivare direttamente dagli uffici regionali. E’ naturale che la Lega guarda con attenzione agli equilibri interni all’Alleanza. I venti dell’Ovest, in particolare dal Veneto preannunciano burrasca rispetto alle candidature in Veneto e FriuliVG fra Lega e Fratelli d’Italia. Come rasserenare il clima?