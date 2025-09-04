5 Settembre 2025 - 12:54 am

UdineAccoltellao UdineDegradao Exxx…Polzive!!! Notte di terrore nel cuore della città. Sei ragazzi stranieri tirano una coltellata alla schiena a un ragazzo in piazza San Giacomo. Zanolla fa partire un siluro a De Toni: “Dove sono l’assessore alla sicurezza Toffano e la consigliera Fiore?”. A che è servito il vertice su ordine e sicurezza convocato oggi in Prefettura?

Nel giorno in cui c’è stato il vertice per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Udine, si hanno notizie di un gravissimo fatto di sangue. Tracce di un accoltellamento sono ancora presenti in piazza San Giacomo. L’episodio, dai contorni ancora da chiarire è avvenuto verso le 21 di stasera giovedì. Sui gradini della monumentale fontana sono rimaste le tracce. Macchie di sangue e un fazzoletto. Il Consigliere comunale Zanolla commenta: “Un ragazzo è stato accoltellato un’ora fa e questa è la situazione in piazza San Giacomo (vedi foto). Dov’è l’assessore (alla sicurezza) Toffano? dov’è la polizia locale? Ci sono una marea di famiglie che passeggiano davanti a questa scena….”. 

