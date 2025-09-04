RiccardiSuiBluardi Exxx…Polzive!!! Sanità Fvg: Siamo sulla strada buona! I monitoraggi del ministero confermano che il piano operativo dell’assessore sull’erogazione delle prestazioni è il più performante: Terzi in Italia. “Un salto di qualità notevole, ma non è un punto di arrivo”.

Il report del monitoraggio ministeriale è ripreso dalla Fondazione Gimbe e pubblicato da “Quotidiano Sanità”. Per l’assessore Riccardi una grande soddisfazione che premia il lavoro di questi anni tormentati dal Covid. Che Riccardi sintetizza con queste parole: «La sanità del Friuli Venezia Giulia è in ripresa dopo le difficoltà da Covid. Il monitoraggio ministeriale sull’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni sanitarie che Regioni e Province autonome devono garantire gratuitamente o previo il pagamento del ticket, colloca il Ssr al terzo posto nel confronto tra quanto fatto nel 2023 rispetto all’anno precedente. Una confortante reazione post pandemia, sottolinea Riccardo Riccardi: «Nel 2022 eravamo indietro, ora siamo tra quelli che crescono di più – spiega l’assessore regionale alla Salute–. Non è un punto d’arrivo, ma la conferma che la direzione intrapresa sta dando risultati».

A rielaborare la fotografia del ministero è la Fondazione Gimbe. Il quadro complessivo vede 13 Regioni garantire i Lea sulla base dei punteggi (da 0 a 100, l’asticella della sufficienza a quota 60) ottenuti nelle tre aree sotto osservazione: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

In testa, sull’erogazione dei Lea nel 2023, c’è il Veneto, che tocca i 288 punti nella somma delle tre graduatorie, quindi Toscana (286), Emilia Romagna e Provincia di Trento (entrambe a 278). Dall’altra parte della classifica gli otto bocciati: Abruzzo, Sicilia, Valle d’Aosta (inadempienti in due categorie), Basilicata, Calabria, Liguria, Molise e Provincia di Bolzano (inadempienti in una su tre). La soddisfazione dell’assessore riguarda in particolare il confronto 2023/2022, con l’incremento di 16 punti che vale il terzo posto dietro a Calabria (+41) e Sardegna (+26), in un contesto in cui nessuno al Nord fa meglio e con il segno meno si trovano perfino Emilia Romagna (-6) e Lombardia (-14).

«Quello che questi numeri ci dicono – afferma Riccardi – è che siamo sulla strada giusta di un percorso avviato già nel 2018 con la riorganizzazione delle Aziende sanitarie e il dialogo tra ospedali hub e strutture periferiche: senza quella scelta, tra l’altro, non avremmo retto alla pandemia».

Il salto di qualità resta comunque complesso, tanto più nell’area ospedaliera, anche per ritardi storici nella revisione dell’assetto e nell’innovazione tecnologica, ma Riccardi ribadisce fiducia: «Abbiamo affrontato resistenze e contrasti interni al sistema, ma oggi i benefici cominciano a vedersi – osserva Riccardi –. Vanno superati i sindacalismi territoriali e portato definitivamente al centro la cronicità. La revisione della rete oncologica regionale, ad esempio, è frutto di questo lavoro e rappresenta un modello per razionalizzare funzioni e specializzazioni negli ospedali oltre che tra gli ospedali e il territorio».

Le nuove sfide aperte? «L’emergenza-urgenza, la digitalizzazione, maggiori investimenti nella prevenzione, le fragilità e soprattutto il rafforzamento dell’assistenza territoriale con in testa la non autosufficienza. A pesare è anche la carenza di personale: «Il bisogno di salute è cambiato – conclude Riccardi –. Si nasce di meno e si vive di più, e questo richiede una riorganizzazione che inevitabilmente mette in discussione abitudini radicate. È un processo faticoso, ma i dati dimostrano che il sistema regionale è solido e sta crescendo». Prossimo, auspicabile passo, la chiusura dell’Accordo integrativo regionale con i sindacati dei medici di medicina generale. «Ci stiamo confrontando da settimane con impegno – fa sapere l’assessore – e contiamo di aver limato le distanze. Nella prossima decina di giorni dovrebbe essere quella dell’incontro per raggiungere un obiettivo condiviso».