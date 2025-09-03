UdineDegradao Exxx…Polzive!!! In che condizioni lavorano i vigili a Udine? La UILFpl fa partire il siluro: Il nuovo regolamento penalizza gli agenti: Limitati i diritti su pause e buoni pasto. Il sindacato tutela i lavoratori: Una scelta inaccettabile, che discrimina ingiustamente una categoria fondamentale per la sicurezza della città.

La UilFpl è il sindacato che si accorge delle stranezze (vedi nuovo regolamento) che il comune di Udine compie nei confronti dei lavoratori e che in mancanza di risposte farà ricorso a tutti gli strumenti che competono alle parti sociali per tutelare i loro diritti. La UilFpl del Segretario Generale Stefano Bressan denuncia gravi criticità contenute nel nuovo Regolamento per la disciplina dei buoni pasto elettronici approvato dal Comune di Udine e chiede una correzione immediata. Le criticità principali sono le seguenti:

Condizione delle due ore pomeridiane: collegare il diritto al buono alla prestazione aggiuntiva pomeridiana è illegittimo. La Cassazione ha chiarito che il buono pasto spetta per turni superiori a sei ore, collegato alla pausa e non a ulteriori prestazioni.

Inoltre sono riscontrate limitazioni di fascia oraria: non è ammissibile restringere la fruizione del buono a determinati orari. Le fonti giuridiche hanno stabilito che il diritto si fonda sulla pausa e non sull’orario di consumo del pasto.

Cumulabilità dei buoni elettronici: la normativa nazionale consente l’uso fino a 8 buoni in un’unica transazione.

Vietarlo significa andare contro la legge. Gli enti possono riconoscere i buoni pasto anche in smart working, l’esclusione generalizzata è quindi ingiustificata. Penalizzazione dei turnisti e della Polizia Locale: già costretta ad operare in condizioni estremamente difficili, la Polizia Locale viene ulteriormente colpita dal nuovo regolamento, che li esclude totalmente dalla possibilità di fruire dei buoni pasto. Una scelta inaccettabile, che discrimina ingiustamente una categoria fondamentale per la sicurezza della città.

«Il nuovo regolamento – dichiarano i dirigenti territoriali UIL FPL Matteo Scatton e Maria Antonella Carrieri – penalizza i lavoratori e introduce restrizioni che contrastano con il quadro contrattuale e giurisprudenziale. È inaccettabile che, senza alcun confronto sindacale, si limitino diritti consolidati su pause e buoni pasto. Gravissima, inoltre, è l’esclusione totale della Polizia Locale, già in una situazione di forte sofferenza organizzativa: un attacco diretto a lavoratori che garantiscono sicurezza e servizi essenziali alla comunità”. Per tal motivo le richieste della UilFpl al Comune di Udine si basano su questi presupposti:

Eliminare la condizione delle due ore pomeridiane e le restrizioni di fascia oraria.

Confermare la cumulabilità dei buoni fino a 8 per transazione.

Prevedere l’erogazione anche per il lavoro da remoto.

Estendere il diritto a tutto il personale turnista, inclusa la Polizia Locale, senza alcuna discriminazione.

In assenza di risposte immediate – conclude la UIL FPL – valuteremo ogni azione sindacale e legale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Udine».