FriulanaoArrapao Exxx…Polzive!!! Chiude il social a luci rosse più amato dai malatidifiga friulani. Nel tritacarne era stata sessualizzata, a sua insaputa, anche Serracchiani che pittura gli sfigati: “Lì dentro ribollono sessismo volgare eviolenza. Un sottobosco di idioti e primitivi”.

Chiude Phica.eu, il social forum a contenuto sessualmente esplicito cui era finita, a sua insaputa, anche l’ex presidente del Fvg Debora Serracchiani. Dopo le decine di denunce e segnalazioni di questi giorni, il forum a contenuto sessualmente esplicito Phica.eu è stato ufficialmente chiuso. A comunicarlo sono stati gli stessi amministratori del sito con un comunicato ancora visibile sul sito. Nell’ultima settimana, tante donne, molte creator, ma anche tante ragazze non famose, hanno raccontato di aver scoperto sezioni intere del sito dove venivano pubblicate e sessualizzate decine di loro foto, molte anche prese dai loro profili social. Il tutto senza il loro consenso. Fra le più sessualizzate, la friulana Debora Serracchiani, venuta a conoscenza pochi giorni fa del “furto” a scopo sessuale delle sue foto. L’indignazione della deputata del PD per la miserabile attività degli amministratori non si è fatta attendere: Queste le sue parole diffuse dall’agenzia “LaPresse”:

«Da sotto la superficie della nostra società in questi siti abita quasi una seconda realtà in cui ribollono sessismo volgare, pregiudizi e violenza. Per opporci a questo sottobosco di idioti e primitivi dobbiamo prima di tutto essere solidali tra noi in modo trasversale, portare alla luce, smascherare e denunciare chi ci offende. Ma scandalizzarci non basta, dobbiamo anche cominciare da legislatori a dare regole a una rete che sembra una savana in cui notizie, immagini e dati sono preda di qualunque spregiudicato». Lo afferma la deputata e responsabile Giustizia PD Debora Serracchiani che interviene dopo aver scoperto di essere tra le donne di cui erano state pubblicate foto con commenti sulla piattaforma web Phica.eu

«Impressiona pensare a quante persone sciolgono le briglie alla loro aggressività becera e vile, nascoste magari dall’anonimato, mentre nella vita di ogni giorno appaiono insospettabili. Qui – puntualizza la deputata dem – si tratta proprio di cambiare una mentalità radicata».