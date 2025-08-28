PalmanovaSiFaNova Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra vuole prendersi la fortezza? Pioggia di milioni sulla citta Unesco ferita da una Torre-Antenna. Dopo il calcio, Anzil promette contributi anche per le rievocazioni storiche.

Per nascondere le ferite che la città patrimonio dell’Unesco sta subendo, si pensa alle feste, ai balli, alle botti di nettare napoleonico, alla gastronomia e alle rievocazioni. E al patrimonio culturale? Ieri a Udine il vicegovernatore Anzil ha reso noto che «la manifestazione (rievocazione storica ndr) permette di scoprire non solo l’aspetto militare dell’epoca napoleonica, ma anche la vita quotidiana della società del tempo. Informazioni poco note che rendono l’esperienza ancora più affascinante». Il vice presidente ha confermato il prossimo approdo in aula di un disegno di legge di origine consiliare proprio in merito alle rievocazioni storiche, Anzil ha rimarcato che quello sviluppato nella città stellata «è un percorso che la Regione sostiene con convinzione. Il sito patrimonio Unesco di Palmanova – ha affermato Anzil – con la sua storia che intreccia epoca veneziana ed epoca napoleonica, è uno dei punti di forza su cui costruire la nostra offerta culturale futura». La città Unesco nel mirino del centrodestra. Perché tanto interesse? La settimana scorsa i fondi per la “Coverciano” del Friuli e ora il vice Anzil promette investimenti per finanziare la rievocazione storica di Palmanova. Resta solo un neo, la ferita che domina la città. Dalla soprintendenza zero assoluto. Ora lo sfregio si nota anche dall’esterno delle mura. Il che determina il venir meno della caratteristica di città-fortezza. (Vedi foto) e dell’Unesco.