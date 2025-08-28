FurbismoPromoturismo Exxx…Polzive!!! Quanto risparmia la regione per il NO al tendone di “Io Sono FVG” a Friuli Doc? Salta una tappa, su 4 assegnate, del bando annuale da 2milioni di euro.

Ballano gli euro dietro al capriccio del centrodestra che ha negato l’allestimento del catafalco de “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in piazza Primo Maggio durante Friuli Doc causa lesa maestà della maggioranza del comune di Udine nei confronti degli scià regionali. Un’esemplare punizione politica profumata di ricino. Ma spunta un giallo dietro al No del catafalco. Appena uscita la notizia, a Leopost hanno rispolverato i termini di un bando pubblicato circa un anno fa. Su queste pagine il cronista riportava: «Alcuni operatori hanno tirato su le antenne, altri hanno fatto un salto sulla sedia, si tratta dell’appalto pubblicato sulla piattaforma “eAppaltiFvg”. Durata del procedimento è di sei mesi ed è promosso da “PromoturismoFvg”. La fornitura ha per oggetto l’affidamento, di periodo biennale, finalizzato all’espletamento di attività, servizi e forniture necessarie all’organizzazione degli eventi indetti da Promoturismo Fvg. Le manifestazioni dove servirà il supporto “esterno” cui intende “appoggiarsi” la struttura regionale, sono le seguenti: Friuli Doc (2024-25); PN Legge (2024-25); Gusti di Frontiera (2024-25) e Barcolana (2024-25). Totale a disposizione: 2milioni di euro». Considerato che la tappa di Friuli Doc è stata annullata, dove finirà l’importo destinato-risparmiato per la tappa friulana? Resterà in capo alla società cui Promoturismo ha inteso “appoggiarsi”? Verrà espletata la fornitura nei prossimi anni?

L’assessore-candiato Bin già si frega le mani e pensa al raddoppio della struttura-catafalco in piazza Unità d’Italia a Trieste. Dove si giocano le strategie per le candidature alle regionali Fvg.