DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Udine sempre più al tramonto. In città oltre 1.000 negozi chiusi. Il sindaco affida a una società dell’Università di Padova l’analisi dei “flussi merceologici” Quali? se i negozi sono chiusi? Costo, 22 mila euro. Cosa devi analizzare? Qui c’è da ricoverare.

Il titolo del Messaggero Veneto di alcuni giorni fa era da incorniciare. Mai letto cose simili, nemmeno ai tempi del precursore della zona a traffico limitato, assessore Cavallo. Fu una rivoluzione. Quando gli esercenti di piazza San Giacomo protestavano contro il sindaco Cecotti e lui li mandava a quel paese “Se non lavorate, cambiate posto”. Poi i cittadini si sono adeguati e l’allarme è rientrato. Oggi invece il tramonto è certificato e stampato in quel titolo di alcuni giorni fa: “Persi 937 negozi in 12 anni”. La giunta dei nuovi ayatollah orientali corre ai ripari e, disordinatamente, affida il servizio di analisi preliminare di un progetto di logistica cittadina alla società Cibusalus srl una spin off dell’Università degli studi di Padova. Di cosa dovrebbe occuparsi la fantomatica Cibusalus Srl di Padova? della gestione dei flussi merceologici!! E se i negozi sono chiusi dove “passerebbero” questi flussi merceologici? Poco importa, resta il fatto che a Padova non si muovono aggratis e la ditta Cibusalus Srl (Part. IVA 05478440281), per il servizio di analisi preliminare di un progetto di logistica cittadina per la consegna di prodotti e gestione dei flussi merceologici nel centro storico (Z.T.L.) ha chiesto un prezzo complessivo di € 21.960,00. Quanti saranno i negozi persi il prossimo anno?

