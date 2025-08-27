FratelliSottanelli Exxx…Polzive!!! Non abbiamo maschere? Non abbiamo ciclisti? Non abbiamo fumettisti? I Benito Remix scoprono la nostalgia del friulano schiavo. Da sottano a servo: Maurmair invita i polentoni a scoprire Arlecchino, il servo di due Paròns.

L’assessore Bin scopre “Pimpa”. A Bertiolo alla festa del vino, viene celebrato Pantani. A Pordenone i Benito Remix all’inaugurazione della “Festa del teatro vivo” per ribadire la subalternità dei friulani verso i foresti ricordano il servo dei due padroni: Arlecchino. Il destino di un popolo che annovera grandi personaggi come Giannola Nonino, Pio Paschini, Edy Orioli, Robert Miles, Cornelio Fabro, Pierluigi Cappello, Davide Maria Turoldo e che ha cresciuto Pasolini. Dopo la celebrazione di Arlecchino, il destino del popolo sottano per eccellenza è ormai segnato come i pellerossa. Anzi, la caratteristica si arricchisce di ulteriori elementi negativi poiché si passa dal sottanismo al servilismo. Ne dà orgogliosamente notizia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Markus Maurmair che descrive la maschera dell’ “Arlecchino Errante” partendo da una profondità di pensiero inaspettata. Così il consigliere regionale Markus Maurmair (Fratelli d’Italia) commenta in una nota l’avvio della 29ª edizione de “L’Arlecchino Errante-Festa internazionale del teatro vivo”, in programma a Pordenone dal 2 al 9 settembre 2025. «Un plauso alla Scuola sperimentale dell’Attore, che con passione e visione porta avanti un progetto artistico capace di parlare a tutte le generazioni e culture». L’iniziativa si svolge con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero della Cultura, che ne riconoscono il valore culturale, sociale e formativo. «Valorizzare il teatro – conclude Maurmair – significa investire in educazione, consapevolezza e bellezza. Eventi come questo rendono il Friuli Venezia Giulia una terra viva, culturalmente dinamica. Travestimenti e riconoscimenti, servitori e padroni, padri e figli, morti e risorti, duelli e passioni, gioie e pianti: nello spettacolo tutto è doppio, come Arlecchino che, a sua volta, si sdoppia (anzi si triplica) nell’impresa impossibile di servire due padroni e forse anche sé stesso». Conclude l’esponente di Fratelli d’Italia per descrivere il “Servitore dei due Padroni”.