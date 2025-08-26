SiramGnamGnam Exxx…Polzive!!! A Trieste volano gli accordi di partenariato per l’efficientamento energetico. 2 proposte costo: 90mila euro. Si potevano risparmiare? Certo, col DIPE. Il parere dei Saggi.

Un anno fa a Trieste veniva presentato l’accordo di Partenariato Pubblico Privato tra il comune e la Siram Veolia, azienda leader in Italia nei servizi di efficienza energetica e pronta a “preparare il territorio alle sfide climatiche”. L’intesa è stata accompagnata dalla solforosa retorica che richiede la circostanza: «Un progetto futuristico e avveniristico che cambierà il volto tecnologico della città». Oggi se ne ritorna a parlare per via di un progetto di efficientamento energetico tra l’Azienda sanitaria Friuli Centrale e la già nota Siram che a Trieste gode di una corsia preferenziale con l’assessore Everest Bertoli. Per entrare nei dettagli dell’accordo con l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, leopost ha interpellato i saggi. “Mistero attorno all’ASU FC in relazione a due contratti di rendimento energetico proposti dalla SIRAM aventi per oggetto proposte di partenariato pubblico privato. I famigerati PPP con oggetto l’affidamento in concessione dei servizi energetici e gestionali manutentivi con contratto epc, ovvero i contratti di rendimento energetico. Motivando la carenza di organico di personale qualificato si è ritenuto opportuno affidare all’esterno, sia la l’analisi economico finanziaria finalizzata alla valutazione della sostenibilità e della convenienza della proposta di partenariato pubblico privato proveniente da privato, SIRAM appunto, sia l’analisi giuridico-amministrativa, affidando la prima alla PFM srls di Roma (la stessa di ASFO per l’esternalizzazione della radiologia) per € 44.408 la seconda allo studio Mainards per € 45.962,28 invece che rivolgersi al Dipartimento della Programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vedi Determine n 1315/16 del 1 agosto dell’ingegner Greatti di ASU FC. Una norma del 2015 individua il DIPE quale ufficio per supportare le PA in una analisi di contratti come quelli di rendimento energetico, molto complessi rispetto ai quali spesso si richiede il supporto di servizi tecnici e legali esterni, come per ASU FC, con costi che possono essere superiori ai benefici ottenibili per i primi. Per questo lo stato ha permesso alle AP di richiedere pareri facoltativi al DIPE; il Dipe fornisce supporto tecnico e valutativo gratuito su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni in merito ai PPP, inclusi gli EPC. Questa facoltà che costituisce una opportunità per ottenere una valutazione indipendente e autorevole, riducendo l’affidamento a consulenti privati in quanto copre aspetti tecnici, giuridici ed economici finanziari, sembra essere una norma sconosciuta alle aziende del SSR diversamente dal resto dell’Italia. Basta infatti l’ultima relazione del DIPE del luglio 2024 sull’attività svolta dalla stessa che da pagina 29 a pagina 33 e seguenti evidenzia come molte amministrazioni abbiano richiesto pareri incluse molte ASL. Trattandosi poi di iniziativa privata rivolgersi al DIPE sarebbe un obbligo morale, al pari delle offerte che giungeranno per i PPP degli ospedali di Latisana e Spilimbergo.