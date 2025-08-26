Chi si accorge che l’economia regionale sta andando a rotoli non è un friulano, bensì un triestino. Francesco Russo (Dem) ieri sera era ospite a TelequattroTV e ha fatto partire un siluro da chilo in direzione Fedriga. Il tema è quello della nomina a presidente del Porto. Ancora in stallo. Del resto in Friuli non sanno fare altro che baloccarsi su assestamenti di bilancio mostruosi, organizzare manifestazioni Pro Israele di quel beduino criminale di Nethanyau, autocelebrarsi allo stadio e mostrare il pugno di ferro con dispettucci infantili a Friuli Doc. Nel frattempo il centro più strategico per l’economia del nord est sta andando a puttane. Chi si accorge del disastro non è un friulano, bensì un triestino! Rinfreschiamo la memoria: Il terminal Luka Koper ha movimentato 23 milioni di tonnellate di merci in totale (+3% rispetto al 2023) con 326 milioni di euro di ricavi (+6%). Hanno attraccato 1.798 navi e sono stati ricevuti 20.469 treni e 453.993 camion. Container a quota 1,13 milioni. Trieste si avvia a chiudere gli stessi dodici mesi con un -2%, mentre Venezia prevede un -2,5%. Il consigliere regionale Francesco Russo (Pd) incalza Fedriga: «Una figura come quella di D’Agostino andava sostituita subito! (andò via nel maggio del 2024). Una persona come lui che ha rimesso in moto il porto e realizzato un gioiello a livello internazionale, tambureggia Russo, andava sostituita subito! Siamo a settembre dell’anno successivo e nel frattempo cosa stiamo vedendo? A Trieste ci hanno messo un anno per nominare un commissario presidente (Gurrieri): poi si è scoperto che c’erano dei problemi con la giustizia e questa persona è stata costretta a dimettersi. Nel frattempo la politica del cdx si lacerava. Il nuovo presidente Gurrieri nominava Torbianelli segretario generale (non aveva “avvertito” il partito di riferimento? Ndr) ma dopo qualche giorno, fra la sorpresa dell’Alleanza qualcuno si indigna per quella nomina – osserva Russo – e va a dire che quel posto è nostro ma non si capisce per chi. Hanno mandato via Torbianelli per non metter nessuno. Soltanto per rivendicare la poltrona , Nel silenzio totale del presidente Fedriga che dovrebbe essere il responsabile dell’interlocuzione principale col ministero. Il presidente del porto – ricorda Russo – si decide d’intesa col presidente della regione e il ministro Salvini (Lega, stesso partito di Fedriga).

Perché il centrodestra dopo un anno e tre mesi non è riuscito ancora a trovare il presidente? Perché – tuona Russo – stanno litigando in tutta Italia. Sono solo interessati alla poltrona». Il consigliere regionale Dem fa partire la supposta e chiede che Fedriga si dia una mossa: «Il presidente Fedriga batta un colpo, la responsabiità è sua e non può far finta di niente». Intanto in Friuli si pensa al prossimo sagrone.