FratelliVeneti Exxx…Polzive!!! Chi ha detto che i Benito Remix rinunciano al Veneto? Decide la premier. De Carlo: “Siamo il primo partito in Italia e in Veneto”. La Lega ripiega sul Friuli. Ma spuntano i moderati.

Punto e a capo, almeno per quel che riguarda il Veneto, poi, per il resto si vedrà. Ma la polpa è qui a nord est nelle regioni che trainano l’economia dell’Italia cui Meloni rivolge l’attenzione. Secondo alcuni esponenti dell’ “Alleanza” i vertici dei partiti potrebbero incontrarsi fine settimana, verso giovedì o venerdì. Si sa solo che una soluzione dovrà essere trovata entro settembre. E al tavolo potrebbe spuntare la novità dell’ultima ora: Fratelli d’Italia non avrebbe ceduto alla Lega la candidatura a presidente per le prossime regionali in Veneto. Cresce la tensione nella politica veneta in attesa che il tavolo nazionale del centrodestra si pronunci sul futuro candidato che dovrebbe essere il giovane parlamentare Alberto Stefani. Prescelto da Salvini e Lega. Ma è una partita ancora tutta da giocare. Lo fa capire il presidente di commissione di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, ribadito a Codroipo alcuni mesi fa quando era stato invitato in “Cantina di Bertiolo” da Valentino Targato: «Il mio partito non ha rinunciato a nulla: siamo il primo partito d’Italia e in Veneto, dove tanto alle ultime elezioni politiche quanto alle europee abbiamo fatto registrare il miglior risultato nazionale», evidenzia il senatore e segretario regionale di FdI. «Possiamo contare su una classe dirigente che negli anni è cresciuta sia nel numero che nell’esperienza, facendosi le ossa negli enti locali. Siamo quindi pronti più che mai ad amministrare direttamente la nostra regione». E questa è la premessa. In parallelo alla trattativa per la scelta del candidato governatore, prosegue anche il pressing su Luca Zaia affinché rinunci all’idea di candidarsi al Consiglio regionale con una lista a suo nome. La conferma che Fratelli d’Italia non cede il Veneto alla Lega giunge inaspettata e potrà avere dei riflessi anche in Friuli. Improbabile che i Benitez rincorrano l’en plein nelle regioni più a est dello stivale. In tal senso, l’Alleanza potrebbe riconfermare Fedriga in FriuliVG (tecnicismi permettendo). Decide la premier. E le resistenze dei moderati (Forza Italia).