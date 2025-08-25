Nessuno gli crede: “Israele esprime profondo rammarico per il tragico incidente avvenuto oggi all’ospedale Nasser di Gaza. Israele apprezza il lavoro dei giornalisti, del personale medico e di tutti i civili” scrive l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu”. Prim ha sparato un missile. Ha atteso che arrivassero i soccorritori e poi ne ha tirato un secondo per colpire le persone che stavano portando aiuto, fra ciu i giornalisti. Torna nel deserto Beduino.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres “condanna fermamente” le uccisioni dei palestinesi negli attacchi israeliani all’ospedale Nasser di Khan Younis. “Queste ultime, orribili uccisioni evidenziano i rischi estremi che il personale medico e i giornalisti affrontano nello svolgimento del loro lavoro vitale in questo brutale conflitto” afferma il portavoce Stephane Dujarric. Guterres “ricorda che i civili, compresi il personale medico e i giornalisti, devono essere rispettati e protetti in ogni momento, e chiede un’indagine tempestiva e imparziale su queste uccisioni”. Il governo spagnolo condanna l’attacco israeliano contro l’ospedale Nasser di Gaza, che ha provocato la morte di quattro giornalisti e civili innocenti, e chiede l’apertura di un’inchiesta. “Ribadiamo che i luoghi specialmente protetti non possono essere oggetto di attacchi”, afferma il ministero degli Esteri in una nota, in cui si definisce il raid “una flagrante e inaccettabile violazione del diritto internazionale umanitario, che deve essere investigata”. Il governo iberico sottolinea che al dolore per la morte di civili si unisce quello dei professionisti dell’informazione, “il cui lavoro è essenziale e deve essere oggetto di protezione speciale”. La Spagna ribadisce “il suo impegno totale per il diritto di accesso all’informazione, essenziale per garantire la libertà di espressione e l’accesso all’informazione di tutti i cittadini”, aggiunge Madrid nella nota. Macron: “Intollerabili gli attacchi di Israele e la morte dei giornalisti”. Questa mattina, nuovi attacchi israeliani su un ospedale a Gaza hanno provocato la morte di numerosi civili e giornalisti. “È intollerabile: i civili e i giornalisti devono essere protetti in ogni circostanza. I media devono poter esercitare la loro missione in modo libero e indipendente per coprire la realtà del conflitto” scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un post in cui annuncia di aver parlato con l’emiro del Qatar “della situazione drammatica a Gaza”, con “la riduzione alla fame di una popolazione, crimine che deve immediatamente cessare. Siamo scioccati dall’uccisione di diversi giornalisti, soccorritori e altri civili in un attacco aereo israeliano contro l’ospedale Nasser a Gaza”. Occorre chiarire la dinamica dell’attacco” scrive sul social X il Ministero degli Esteri della Germania. Il post poi continua sottolineando il valore del lavoro dei giornalisti, “essenziale per denunciare la devastante realtà della guerra a Gaza”. Il Ministero ricorda inoltre di aver “ripetutamente chiesto al governo israeliano di garantire l’accesso ai professionisti dei media e di offrire protezione ai giornalisti che lavorano a Gaza”. Un dottore di Medici Senza Frontiere afferma: «È stata una scena mostruosa e crudele. L’attacco è avvenuto in un momento in cui c’è carenza di forniture mediche e attrezzature, cosa che rende ancora più brutale la situazione. Non so cos’altro dire, è qualcosa di mostruoso»: a raccontarlo è il dottor Mahmoud Kullab che si trovava all’ospedale Nasser di Gaza al momento dell’attacco israeliano che ha ucciso almeno 20 persone tra cui cinque giornalisti. Sull’episodio interviene la Santa Sede attraverso il segretario Parolin che dichiara: “Restiamo allibiti di fronte a quello che sta succedendo a Gaza nonostante la condanna del mondo intero”, ha detto il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della Settimana liturgica nazionale a Napoli. “Anche qui sembra che non ci siano attualmente spiragli di soluzione e che la situazione diventi sempre più complicata soprattutto dal punto di vista umanitario” ha aggiunto. Il ministro degli esteri britannico su X ha commentato: “Inorriditi dall’attacco israeliano all’ospedale Nasser. Civili, operatori sanitari e giornalisti devono essere protetti. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato”. Le Nazioni Unite hanno insistito sul fatto che giornalisti e ospedali non dovrebbero mai essere presi di mira, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso almeno 20 persone, tra cui cinque giornalisti. “L’uccisione di giornalisti a Gaza dovrebbe sconvolgere il mondo, non spingendolo a un silenzio attonito, ma ad agire, chiedendo responsabilità e giustizia”, ha dichiarato la portavoce dell’Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani, Ravina Shamdasani, in una nota, insistendo: “I giornalisti non sono un bersaglio. Gli ospedali non sono un bersaglio”.