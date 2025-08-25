ElezioniSulleContribuzioni Exxx…Polzive!!! L’assessore Bin seleziona gli elettori per la presidenza e punta sui pascoli della Carnia: volano i verdoni, concessi 10 milioni per le strutture alberghiere da 4 stelle in su. Che fine ha fatto il “Piano Agenda Fvg Manifattura 2030”?

Dove è finito il corposo “Piano agenda Fvg Manufatturiera 20230?” che dovrebbe salvare il Pil regionale? O si vive di solo turismo? (scarso). In attesa dei fantasmagorici assi portanti, lo sprinter alla presidenza della regione FVG, Sergio Bin illustra: favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio regionale; favorire il percorso di crescita delle imprese regionali sui mercati internazionali; favorire processi di aggregazione e crescita dimensionale delle imprese regionali; favorire la transizione digitale del tessuto economico-produttivo del FVG e l’applicazione di tecnologie di IA; promuovere la transizione energetica e sostenibile delle imprese manifatturiere del FVG; intervenire strutturalmente su upskill, reskill e attrazione di forza lavoro qualificata in FVG. Siamo su Marte. Ma l’occhio dell’assessore-aspirante cade sul turismo, sulle valli, una sua vecchia passione anche se quest’anno è stato un De Profundis. Ma per la campagna elettorale Bin sceglie la Carnia e i suoi pascoli. Occorre insistere sulle strutture ricettive, selezionate, a 4 stelle, anche se all’ora di pranzo (a Collina) pur essendoci posto non ti danno da mangiare. Ma l’aspirante, travestito da passante, non demorde e ricorda: E’ tutto meraviglioso. E allora i verdoni volano: Rende noto l’assessore: «Oggi si è aperto il nuovo bando regionale per la realizzazione di nuove strutture ricettive da quattro stelle in su o la ristrutturazione e l’ampliamento di quelle esistenti: resterà aperto fino al 17 ottobre e mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro per sostenere la crescita e la qualificazione del sistema dell’accoglienza in Friuli Venezia Giulia. La Regione è al fianco di chi vuole investire sul nostro territorio, con competenza e qualità – ha spiegato Bini-. Nel triennio 2022-2024 il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento del 10% delle presenze turistiche, attestandosi a quota 10 milioni e 350mila. La crescita del turismo, soprattutto internazionale (ma dove lo ha visto? ha parlato con gli albergatori di Lignano?), impone un costante miglioramento dei servizi ricettivi e della qualità offerta. Da qui la decisione di ampliare la rosa di località che sono oggetto del bando per gli hotel quattro stelle». Bini ha sottolineato come «a nulla servirebbe investire in promozione e festeggiare l’arrivo di più turisti, senza avere un adeguato sistema dell’accoglienza. Con la scelta delle località incluse nel bando, si è voluto dare un indirizzo chiaro allo sviluppo turistico pluriennale della Regione, valorizzando le potenzialità del nostro territorio. In particolare, si è tenuto conto della crescita in chiave turistica dell’area montana (…i pascoli…Ndr); della nomina di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027; della rinnovata centralità di Udine nel panorama degli eventi sportivi; (le polemiche sulla Supercoppa?) delle ricadute di lungo periodo della Capitale europea della Cultura a Gorizia e nel Collio; della forte attrattività di Trieste, nominata tra le dieci destinazioni globali più di tendenza per il 2025 da Booking.com». Il bando conferma come beneficiari i comuni montani già inseriti nella precedente edizione, estendendo l’accesso anche alle città Unesco (Aquileia, Cividale del Friuli, Palmanova), alla Comunità del Collio e agli ex capoluoghi di provincia Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Il turismo – ha concluso Bini – rappresenta una leva fondamentale per l’economia regionale. Investire su strutture di qualità significa garantire al nostro territorio uno sviluppo duraturo e competitivo, capace di attrarre visitatori, creare occupazione e generare ricadute positive”. In attesa del Piano manufatturiero 2030. O in Friuli si vive di solo turismo?