FedrigaSullaRiga Exxx…Polzive!!! Il Friuli ha ritrovato il nuovo Biasutti: Chi è stato il primo presidente a coniare il termine “Cerniera d’Europa” al Friuli? Ieri a Rimini: “Il FVG vuole continuare ad essere cerniera…”. Cosa aveva Biasutti che Fedriga non ha? infuria il dibattito.

Il Fruli ha il suo nuovo Biasutti, il presidente della regione FVG che alla fine degli anno ’70, dietro Comelli, iniziava a muoversi e a scalzare, con prudenza, il suo predecessore. Biasutti da presidente ha portato il Friuli ad alti livelli e il contesto favorevole ha favorito le aperture verso i paesi dell’est. Biasutti era solito definire la nostra regione “Cerniera d’Europa” o “Porta d’Europa”. Ieri al Meeting di Rimini, il presidente Fedriga ha raccolto l’eredità culturale di Biasutti con queste parole: “L’Adriatico non deve essere un mare che separa, ma un ponte che unisce. In questo contesto il Friuli Venezia Giulia, piccola regione ma con un ruolo strategico, vuole continuare a essere una cerniera, tra innovazione e sviluppo economico. Questa è la nostra vocazione. Questa è la sfida che intendiamo condividere con tutte le regioni dell’Adriatico”. Ma, come ha sottolineato il governatore, “è proprio nelle sfide che il Friuli Venezia Giulia dimostra la sua vocazione. La regione infatti rappresenta una porta d’Europa: il Porto di Trieste, primo in Italia per traffico merci, è hub logistico ed energetico che unisce Mediterraneo, Centro ed Est Europa grazie all’intermodalità porto-ferrovia”. Cosa unisce Fedriga a Biasutti? il compianto presidente friulano (esponente di livello della DC) era l’uomo dei poteri forti quello che avocava a sé le grandi decisioni. Era un cinico e faceva saltare i traditori. A “leggere” il Veneto pare che la Lega sia sempre più vicina alla DC biasuttiana. Ma cosa aveva Biasutti che Fedriga non ha? in rete (pg facebook) i nostalgici della Balena Bianca puntualizzano:

“Biasutti aveva in mano tutto lo scacchiere della Balena bianca e conosceva anche l’ultimo iscritto della sezione DC di Drenchia. L’attuale governatore FVG non ha il controllo del suo partito non solo nei piccoli centri nemmeno nelle città. D’altronde con la fine della Prima repubblica basta saper apparire su media e social…”.