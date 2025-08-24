CentroDestraSuLaTesta Exxx…Polzive!!! Si fa incandescente la partita per i candidati alle regionali FVG. I favoriti girano come trottole per il Friuli. Nel carnet anche Miss Italia. Ballano 4 nomi. Il duello Macron-Salvini su Kiev e i Moderati furiosi con la Lega. Il ritorno dei NoVax: Forza Italia pro scienza randella la Lega. Salgono le quotazioni di Riccardi.

I rimbalzi romani raggiungono il Friuli e pure le questioni internazionali. E’ probabile che i leader della maggioranza di governo si rivedranno la prossima settimana, lasciando aperta, almeno sulla carta, l’ipotesi di una clamorosa spaccatura con corsa solitaria della Lega (che Veneto si chiama Liga) e ripercussioni fortissime anche a Roma. Si dà per certo che Salvini voglia mettere il timbro in Veneto. Con Zaia? improbabile. Ciò significa che in Friuli le quotazioni di Fedriga sono al minimo e invece, dopo i sussulti romani, salgono le opzioni di Forza Italia in virtù delle crepe fra Salvini e Macron che hanno indispettito i moderati: “La politica estera è in mano alla presidente del consiglio oppure al ministro degli esteri Tajani (Forza Italia)”. A ad alimentare le fiammate agostane ci pensano i No Vax tornati alla carica con la questione della nuova composizione del Nitag, il Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni, durata appena dieci giorni. Dopo le polemiche per l’inserimento nella lista dei componenti di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite che in passato hanno criticato le politiche vaccinali durante la pandemia ma anche prima, quando è stato deciso l’obbligo vaccinale per i bambini, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci ha firmato un decreto di revoca della commissione. Dal punto di vista di Forza Italia le posizioni sono note: a favore della scienza e no ai piazzisti. Se metti insieme NoVax e politica estera con Salvini che si occupa di Francia, il quadro nel centrodestra a ridosso delle regionali sembra quello di un reparto psichedelico. Fra questi reparti è in piena attività la campagna elettorale degli aspiranti candidati per il dopo Fedriga. Su tutti si nota l’attivismo dell’assessore Bin, main sponsor della Lista Fedriga, seguono Anzil per Fratelli d’Italia e A.Ciriani. In attesa della zampata finale di Riccardi, Forza Italia, che avanza un credito ancora da 5 anni fa.