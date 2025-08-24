PalmanovaSottoLeSuola Exxx…Polzive!!! Martines (Pd) annuncia la nascita della nuova “Coverciano” del Fvg (costo circa 5 milioni di euri). “La città accrescerà il suo ruolo sportivo e quello culturale”. Quale sarebbe quello culturale? quello delle antenne-torri in sfregio all’Unesco? Gli interessi del balòn anteposti ai servizi sanitari del distretto trasferiti a Jalmicco.

La foto è stata scattata all‘esterno delle mura e dimostra la barbarie estetica cui si imbatte il visitatore della città fortezza. Che ha perso il suo “peso” proprio a causa di quell’installazione. Si vede l’obbrobrio della torre-antenna che ferisce l’irripetibile patrimonio culturale della città. Tuttavia per gli amministratori le priorità sono il calcio e il progetto della piccola “Coverciano del FVG” che – afferma il consigliere regionale del PD – nascerà a Palmanova. “Il calcio – osserva Martines – riveste per tutto il territorio e in particolare per il calcio dilettantistico un’importante significato in cui la città stellata accrescerà, accanto al suo ruolo culturale, anche quello sportivo”. Quale sarebbe quello sportivo? Non ci sono più giocatori, le partite sono diventate terreno di scontro politico fra Pro-Pal e Israele e le curve centri di microcriminalità o di scontri feroci come recentemente visto a Udine per il caso del portiere Maignan. Ruolo culturale a Palmanova? quello della barbarie della “torre antenna?”. Quello sociale? Col distretto sanitario trasferito improvvisamente a Jalmicco generando un profondo disagio fra i cittadini? “Per questa importante operazione, per la quale c’è stato il decisivo contributo del presidente Fedriga e degli assessori Anzil e Zilli – spiega Martines – sono stati già stanziati nella recente legge di assestamento tre milioni di euro e altre risorse saranno necessarie per realizzare la ‘piccola Coverciano’ del Friuli Venezia Giulia”. Questa decisione, secondo Martines, “ha ancora più significato perché le risorse stanziate, come tante altre messe in campo per lo sport, devono avere la funzione di enfatizzare i momenti di formazione e di crescita umana e personale dei giovani che si avvicinano al calcio come a ogni altra disciplina sportiva”.