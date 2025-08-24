24 Agosto 2025 - 12:57 am

UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Qual’è la città più insicura del NordEst? Nel pieno centro di Udine rubata una Mercedes da 30mila euro chiusa nel garage.

La notizia è riportata da “Telefriuli” e segna una svolta della criminalità nel capoluogo friulano. La delinquenza dilaga e i malviventi, vista la disorganizzazione della Polizia Locale, agiscono indisturbati. Quello che è successo l’altra notte è davvero preoccupante. “Una Mercedes – si legge sul sito della TV – è stata rubata nel centro storico di Udine. Ignoti, dopo aver manomesso il cilindro di un basculante, sono riusciti ad aprire un garage di via del Freddo e a scappare a bordo della costosa vettura che era posteggiata all’interno. Sul colpo indaga la Polizia di Stato. Le indagini sono in corso ma elementi importanti potrebbero essere scoperti grazie ai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti anche nella zona di via Poscolle”. I residenti sono preoccupati, i ladri, dal garage, avrebbero potuto entrare in casa. Ormai non si è più sicuri nemmeno in pieno centro.  

