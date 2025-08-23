LignaoFracassao Exxx…Polzive!!! La località preferita da Hemingway sfregiata dallo scandalo associazioni. I cittadini infilano la supposta a “LignanoInFiore”: Che fine ha fatto l’associazione? Volontari retribuiti? E’ a scopo commerciale? Insulto al padre fondatore. La presidente G.Prata, erede dell’assessore Pasquin, tace.

Si Chiama Lignano in Fiore Odv. Ovvero Organizzazione di Volontariato. Uno status giuridico particolare che consente di ricevere contributi pubblici, organizzare manifestazioni e restare nell’abito del “NoProfit”. Ma non può retribuire il personale, altrimenti diventa attività commerciale. Fino a qualche tempo fa la presidente era Donatella Pasquin nominata assessore alla cultura dal sindaco Giorgi. Per questioni di opportunità politica l’incarico è passato a Gioia Prata. Come nasce “Lignano in fiore?”. Per alcuni lignanesi, scandalizzati per il trambusto che si è creato attorno alla compagine, occorrerebbe fare chiarezza. Il padre fondatore dell’associazione, Vinicio Viola creò Lignano in Fiore con uno scopo chiaro: sostenere AGMEN FVG, l’associazione che da anni aiuta le famiglie dei bambini malati di tumore o leucemia. Una finalità concreta e dichiarata fin dall’inizio: la prima edizione si chiamava infatti “Festa Regionale dell’AGMEN FVG”, e anche l’atto costitutivo parla esplicitamente della destinazione degli utili ad AGMEN. Eppure, sappiamo che da molti anni AGMEN non riceve alcun contributo!! Sul sito di Lignano in Fiore non è presente alcuna comunicazione in merito, creando un potenziale equivoco per chi dona o partecipa. Una finalità concreta e dichiarata fin dall’inizio: la prima edizione si chiamava infatti “Festa Regionale dell’AGMEN FVG”, e anche l’atto costitutivo stabilisce esplicitamente della destinazione degli utili ad AGMEN. Eppure – rilevano alcuni residenti – sappiamo che da molti anni AGMEN non riceve alcun contributo!! Sul sito di Lignano in Fiore non è presente alcuna comunicazione in merito, creando un potenziale equivoco per chi dona o partecipa. L’associazione dichiara inoltre di occuparsi di emergenze abitative, ma davanti a un recente caso concreto e grave – disabilità e disagio abitativo (vedi leopost) – non si è registrata alcuna azione né presa di posizione. Sulla trasparenza, i documenti obbligatori che dovrebbero essere sempre accessibili, per legge e per rispetto verso chi sostiene l’associazione, sono stati pubblicati solo dopo segnalazione da parte di privati cittadini. Allora cosa sta succedendo? dove vanno le donazioni? non ci sono fondi da destinare? Oppure siamo di fronte a una mera attività commerciale, svuotata della sua missione originaria? Lignano in Fiore è nata come simbolo di solidarietà. Oggi merita chiarezza.