AccoglienzaEccellenza Exxx…Polzive!!! Non c’è posto nelle strutture? Li mandiamo in Hotel. Dove hanno passato Ferragosto i minori stranieri non accompagnati? Allo Standard Hotel di Pradamano (proprietà centrodestra)!!!. Costo 2.500 euro (104 a camera). Friulani senza mutande.

Il fenomeno migratorio non si arresta nemmeno a Ferragosto. A Udine nel periodo dal 14 al 21 agosto si è registrato un numero rilevante di arrivi di minori stranieri non accompagnati rintracciati dalle Forze dell’Ordine per i quali risulta necessario trovare un’adeguata collocazione; i flussi migratori sono aumentati. Chissà perché? A causa di saturazione dei posti, a fronte di un elevato numero di rintracci sul territorio comunale, non sussiste la possibilità di collocare i minori rintracciati né nella struttura di pronta accoglienza né in una delle strutture gestite dagli operatori a cui è stato affidato il servizio attraverso la sottoscrizione dell’Accordo Quadro. E’ pertanto necessario individuare soluzioni temporanee e immediate di sistemazione, al fine di garantire ai minori l’ospitalità e l’assistenza minima essenziale. Per far fronte all’emergenza, il comune ha individuato, quale struttura idonea, l’Hotel “Standard Hotel” con sede in Pradamano (UD), Via P. P. Pasolini 4, che ha garantito immediata disponibilità a fronte di condizioni economiche (€ 104,00 a notte per una camera doppia, IVA inclusa e € 75,00 a notte per camera singola). Viste le tariffe congrue, si è deciso di procedere all’affidamento diretto del servizio di pernottamento presso la suddetta struttura per 8 notti e n. 4 stanze, secondo le tariffe concordate per l’importo di € 2.547,00 I.V.A. inclusa, relativo al servizio di accoglienza residenziale dei minori stranieri non accompagnati, rintracciati nel territorio di Udine nel periodo 14 agosto – 21 agosto per i quali si è reso necessario individuare soluzioni temporanee e immediate di sistemazione. Friulani senza mutande.