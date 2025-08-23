MissItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Dove c’è Italia ci sono i “Fratelli”. Contropiede agli alleati del vice presidente Anzil. Presiede la finale regionale del concorso di bellezza: “Chi vince si faccia ambasciatrice di valore della nostra regione”. E’ iniziata la campagna d’autunno.

E’ un’estate di grandi fermenti per la politica regionale. I riflettori sono accesi e sotto le luci sfilano gli aspiranti pronti a rimpiazzare la presidenza a Fedriga. I primi segnali arrivano dalle kermesse, dagli eventi che da qui alla fine dell’anno sono programmati in regione. Bini e Riccardi sono in pieno show e, per non essere da meno, il vice Anzil si è presentato a Lignano per festeggiare la Miss FVG del concorso Miss Italia.

Michela Bertossi ventun anni di Cervignano del Friuli (Ud) studentessa di Scienze Politiche, vince la finale regionale di "Miss Friuli Venezia Giulia" al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro (Ud) e conquista l'ammissione alle Prefinali Nazionali che si terranno il dal 2 al 5 settembre presso il "Centro Vacanze De Angelis" di Numana (An) ed alla finale nazionale di "Miss Italia" in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio (Fm). «Mi auguro che chiunque conquisti la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia si faccia ambasciatrice di valore della nostra regione, rappresentando prima di tutto quello spirito tenace, intraprendente e fiero della propria identità che hanno i nostri giovani». Lo ha detto il vice governatore della Regione Mario Anzil poco prima di prendere parte alla finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia valida per l'accesso al concorso di Miss Italia, che si svolge al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro. « La bellezza non è che una promessa di felicità e con queste parole di Stendhal voglio, a nome dell'Amministrazione regionale, augurare alla vincitrice di saper perseguire i propri sogni, con l'auspicio che questo sia il primo passo verso una vita di soddisfazioni nella consapevolezza che la prima vera bellezza è la purezza del cuore». ha concluso Anzil. Sono intervenuti: il Presidente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia Dott. Mauro Bordin; il Consigliere del Comune di Lignano Sabbiadoro con delega al Turismo Massimo Brini e la Dott.ssa Franca Fior Pozzo per la S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A.