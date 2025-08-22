La consigliera comunale e presidente del Gruppo Misto, Antonella Gatta commenta la foto che ieri dominava la rete e che rendevva l’idea di come fosse ridotta la città dopo la “cura” degli ayatollah anti-mercato. Piazza Garibaldi. Il commento della presidente: «Personalmente trovo insopportabile che ogni volta che si tocchino argomenti che riguardino il decoro e che vedano come in questo caso protagonisti immigrati, e mi riferisco a stravacchi, in varie aree della città, pic nic con abbandono rifiuti nelle aiuole, igiene personale nella fontane pubbliche, abbandono rifiuti non differenziati sulla strada e quant’altro, si venga immediatamente bollati con il timbro del “razzista” .

Io credo che indipendentemente dalla propria origine, in una città non sia possibile fare “come ci pare” e che questi atteggiamenti, abitudini, incivili e maleducate vadano denunciate e stigmatizzate indipendentemente dalla fonte ( anche se le foto sono state scattate da un consigliere di CDX). Il fatto è l’oggetto della foto e non l’autore della foto!!

Aggiungo … Ma questa è davvero integrazione?

Se mi pongo questa domanda – riflette Antonella Gatta – allora non solo sarò bollato come razzista (cosi chi mi bolla come tale si mette in pace con la propria coscienza), ma pure fascista (cosi’ è ancora piu’ in pace…).

La fase successiva e qui si raggiunge l’apice della raffinatezza della sentenza morale è la colpevolizzazione (anch’essa su base morale) … tu sei cattivo, non comprendi i bisogni di questa povera gente. Bene, io non sono ne’ una razzista e neanche fascista, ma, come credo tutti voi, che adottate delle regole di vivere civile, sono infatistidita da persone e atteggiamenti che non condivido e che non esito a definire maleducati e figli di una subcultura (e non di una cultura diversa dalla mia) visto che riguarda solo alcuni soggetti, e rivendico la libertà di poterlo pensare senza essere inserito in categorie che non mi appartengono o peggio di essere “sommariamente” giudicata. “Mi disturba vedere persone stese sulle panchine, di qualunque forma o maniera. Ho portato da bere e da mangiare ai senza tetto, ho aiutato tutte le nazionalità e sono andata nei campi profughi di guerra. Non so quanti di questi che si stracciato le vesti lo hanno fatto. Non mi piace vedere le persone stese sulle panchine.