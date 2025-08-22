IlTempoBatte Exxx…Polzive!!! Minacce anarchiche al quotidiano diretto da Cerno. Solidarietà di Meloni: “Non piegheranno chi lavora con coraggio”. Scintille Moretti-Cisint: “Attribuire alla sinistra qualche responsabilità è squallido e meschino”. Fedriga: “Solidarietà a Cerno e Capezzone”.

Il presidente Fedriga «Esprime solidarietà e vicinanza al direttore Tommaso Cerno unitamente a Giampaolo Angelucci, Daniele Capezzone e Andrea Pasini per le ignobili minacce pervenute alla redazione de Il Tempo». Sull’episodio interviene Diego Moretti, capogruppo del PD in consiglio regionale che replica alle parole dell’europarlamentare Cisint: “Vili minacce, fatte in forma anonima, sono comportamenti da condannare. In questo senso la solidarietà al Tempo e al suo direttore, come a tutti i giornalisti che nello svolgere il loro mestiere subiscono minacce. Ma che personaggi come Cisint, che hanno costruito la loro carriera politica sull’odio, l’intimidazione e la provocazione, attribuiscano in maniera generica alla Sinistra una qualche responsabilità anche indiretta, è falso, squallido e meschino”. Anna Maria Cisint, riguardo alla minacce ricevute al quotidiano Il Tempo, ha detto che “la Sinistra è mandante delle minacce”. “Con le sue inaccettabili parole – rimarca Moretti -, Cisint si conferma desolante e senza vergogna né pudore. Al di là della contestabile attribuzione di responsabilità a tutta un’area politica, da quale pulpito sentiamo la lezioncina su presunti atteggiamenti ostili che instillano odio, proprio da chi, da anni, ha avvelenato tutti i pozzi possibili e trasformato Monfalcone in un campo aperto di scontro e odio, usando e alimentando la paura nei confronti di stranieri e non ‘omologati’ al mainstream del Cisint-pensiero (se così si può chiamare).