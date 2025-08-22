UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Sicurezza? Udine, Gorizia e Trieste le peggiori in Italia. Il Sindacato di Polizia Locale denuncia: Aumentano le violenze contro di noi. In Friuli VG incremento rilevante di reati. “La carenza di personale rende la situazione critica”. Proclamato lo sciopero del personale a Monfalcone per il 30 agosto.

Ecco come si presentava ieri piazza Garibaldi. Quell’area che i “talebani” anti mercato ora al governo avrebbero voluto trasformare in un ecologico salottino. Il sindacato di Polizia Locale, S.A.Po.L. ha diffuso un comunicato in cui denuncia i gravi problemi di sicurezza cui sono esposti gli agenti della Polizia Locale del Fvg. Nel dettaglio si può ricavare che: “In Friuli Venezia Giulia, pur con un tasso di reati inferiore alla media nazionale, si osserva un incremento rilevante di alcune categorie di reati, come le rapine (più 61%) e le estorsioni i cui casi sono raddoppiati in 5 anni. In questo quadro, le violenze nei confronti delle forze dell’ordine sono ormai quotidiane. La carenza di personale rende la situazione molto critica. In molte occasioni la Polizia Locale è chiamata ad intervenire per sopperire alla mancanza di personale delle altre forze dell’ordine. Le province di Trieste, Udine e Gorizia si collocano tra le 10 con il maggior aumento percentuale in Italia. Gorizia è quinta, Trieste settima e Udine nona”.