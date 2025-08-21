Il governatore del Fvg alla presentazione della prima squadra al Bluenergy Stadium si è sforzato di mascherare col profumo di incenso le polemiche su Friuli Doc e il pugno di ferro della sua maggioranza regionale nei confronti del comune di Udine: no al catafalco (orribile) in piazza Primo Maggio. Ancorchè il presidente si fosse sforzato di distribuire messaggi di disgelo, la Comunità resta lacerata. (…il sostegno dei friulani alla squadra dimostra che tutto questo avviene “quando c’è una comunità unita che sostiene una squadra, che è una ricchezza di tutta la regione)”. Quale sarebbe la “Comunità Unita” che il presidente ha visto? Alla presentazione della squadra la minoranza ha tirato pacco. Non era mai successo. Era presente solo l’assessore Venanzi che ha salvato la baracca di Fedriga. Con buona o cattiva pace di Fedriga, l’evento di ieri sera ha messo in evidenza una Comunità sempre più divisa che non porta bene al futuro della squadra. E il presidente, forse non rendendosi conto dell’argomento infilava di nuovo il dito nella piaga Supercoppa ricordando: «La Supercoppa è arrivata qui perché l’Udinese Calcio da decenni dimostra professionalità, serietà e attaccamento al territorio: un’organizzazione internazionale come la UEFA e la FIGC non assegnano uno degli eventi più importanti del mondo del calcio se non ci sono queste premesse. Come Regione abbiamo fatto il possibile perché ciò potesse avvenire (di chi è il merito dello stadio nuovo?) e auguro per i prossimi decenni all’Udinese di continuare così”. Una folla di tifosi ha accolto con entusiasmo i ragazzi di mister Runjaic e ha dato loro la carica in vista dell’inizio del campionato fissato per lunedì contro il Verona.

“Sono orgoglioso di poter dire che Regione Friuli Venezia Giulia è partner dell’Udinese Calcio e ci aspettiamo di vivere insieme ancora grandi emozioni. Voglio però ricordare che la tifoseria non c’è soltanto quando le cose vanno bene: c’era anche nella stagione precedente a sostenere la squadra in un momento difficile che siamo riusciti fortunatamente a superare. Grazie di questo supporto – ha affermato Fedriga – perché tutto questo avviene quando c’è una comunità unita che sostiene una squadra, che è una ricchezza di tutta la regione“.

Il governatore Fedriga è intervenuto con il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e il direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino.

Dopo i saluti istituzionali, è stato il momento degli applausi per lo staff e i giocatori della prima squadra, guidati dal responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler, dal group technical director Gian Luca Nani e ovviamente da mister Kosta Runjaic. Ultimi della serata a salire sul palco, i due nuovi leader dello spogliatoio bianconero: il capitano Jesper Karlstrom e il suo vice Sandi Lovric, che hanno dato il via ufficiale alla stagione bianconera.