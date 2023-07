PordenoneManeggione Exxx…Polzive!!! L’ex amministratore dell’Interporto finisce sotto inchiesta da parte della Procura. Mistero su 80milioni di euri.

Le segnalazioni del collegio sindacale, rispetto al nebuloso progetto dell’Ideal Standard di Zoppola e sul mistero degli 80 milioni di euri che sarebbero dovuti servire per realizzare un polo logistico (vedi leopost del marzo 2022), erano partite circa un anno fa e trovano conferma nell’indagine aperta dalla Procura di Pordenone che coinvolge l’ex amministratore delegato di Interporto, Giuseppe Bortolussi. L’Assemblea dei soci, nell’ultimo incontro, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di procedere con un’azione di responsabilità verso l’ex amministratore. L’intervento della Procura è giustificato dal fatto che la società Interporto spa ha subito un pesante danno d’immagine. Circa un anno fa il collegio sindacale aveva segnalato un’eccessivo sperpero di danaro alla voce “spese di rappresentanza” con affidamenti diretti mai registrati nella sezione Amministrazione Trasparente e la mancanza di un confronto all’interno del Cda (presidente Pascolo, Amministratore Delegato Bortolussi) rispetto a un investimento di 80 milioni di euri. Nessuno sapeva nulla. Ora prende forma l’operazione Ideal Standard. I protagonisti sono: la Iside Srl di Milano che ha acquistato l’area nel febbraio 2021. La societa é intestata all’immobiliarista milanese Vinicio Vanossi. Alla Iside si aggiunge la Starching Srl di Marcello Cerea e Maria Ponrarollo, ma soprattutto la I.S. Srl dell’architetto Baraggia di Lecco. Fra i soci fondatori della IS appare Anna Maria Franco che è la moglie di Giuseppe Bortolussi, l’amministratore delegato dell’interporto di Pordenone che aveva misteriosamente dato le dimissioni da tutte le cariche nel marzo del 2022. A dire il vero, anche la moglie di Bortolussi si era dimessa dalla I.S. e al suo posto era subentrata Elisabetta Corti. Le coincidenze temporali sono strane: Anna Maria Franco si é dimessa una settimana prima delle dimissioni del marito in Interporto spa di Pordenone. La società Interporto spa, va ricordato, è partecipata per il 78,9% dalla Camera di Commercio di Udine Pordenone, presidente Da Pozzo e vice Agrusti, e per il 15,3% dal comune di Pordenone del sindaco Ciriani. Il resto soci minori come l’Unione provinciale delle Cooperative e degli agricoltori. Il nuovo Cda dell’Interporto è composto da Silvano Pascolo presidente, con amministratore Arrigo De Paoli e consiglieri Walter Santarossa e Isabella Santini. Ora tutta la documentazione e gli intescambi fra i vari attori di questa ingarburgliata vicenda, sono stati sequestrati e scivolati nelle mani della Guardia di Finanza. Ora la Procura indaga per la violazione del codice civile “in quanto (Boirtolussi) avrebbe in conflitto d’interessi e appropriandosi di opportunità sociali”. Relativamente all’investimento Ideal Standard, nel marzo scorso sull’asse Milano-Lecco-Pordenone era stato registrato un nuovo socio nel firmamento che dovrà occuparsi di rinfrescare i capannoni di Orcenigo ex Ideal Standard.. Si tratta della “Kira Srl” una società messa in piedi da poco il cui amministratore unico è il consigliere comunale della Lega a Pordenone e primo dei non eletti in regione, Mauro Tavella.