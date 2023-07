DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Clamoroso autogol dei fulminati del centrodestra di Udine. La squadra del sindaco al golf di Fagagna grazie al carrozzone ComPa. Chi paga? E’ un progetto di Fedriga-Roberti da oltre 1 milione di euri.

Autogol rovente per i leader dell’opposizione in consiglio comunale a Udine. Appena hanno visto le foto della giunta di sinistra immersa nell’esclusivo “Golf Club” di Fagagna, hanno gridato allo scandalo, come se i “Glamping” (citofonare Cirinnà) avessero compiuto un reato di lesa maestà verso i ricconi del centrodestra. Nulla di tutto ciò. Anzi, è proprio grazie alla maggioranza in regione e al fiume di danaro che la giunta Fedriga rovescia su “ComPa”, braccio operativo dell’ANCI, che è stato possibile per il sindaco De Toni organizzare il “Team Building”. Solo nell’ultimo assestamento di bilancio è stato destinato all’Associazione dei comuni friulani del presidente Dorino Favot (Lista Fedriga), un fondo straordinario di ben 1 milione e 100mila euri per spese di “Promozione e formazione del personale”. L’Anci, da alcuni anni, si è dotata di un nuovo avambraccio operativo, ComPa appunto, che viene descritto come un soggetto “al fianco degli amministratori pubblici con informazioni, percorsi di formazione, attività di accompagnamento allo sviluppo e miglioramento organizzativo, progettualità, consulenze, attività di analisi e monitoraggio”. Più comuni, più burocrazia. Più province, più building. Più burocrazia, più fondi in allegria. Per tal motivo, in assestamento di bilancio, l’Anci riceve fondi regionali per i “centri di erogazione di servizi avanzati” pari a 750mila euri, un importo che, sommato al milione e 100 mila euri impegnato per Anci-ComPa, si aggira attorno ai 2milioni di euri. Più burocrazia, più allegria. In realtà sono 40 anni che la solfa va avanti. E infatti per affiancare i comuni è stato creato questo nuovo carrozzone che si chiama ComPa, accarezzato dall’assessore alla miriade di enti locali della Lista Fedriga Roberti. Il “centro di competenza” nato dalle ceneri della precedente Unione delle province Fvg vede come presidente il sindaco di Gorizia, Ziberna. Il centrosinistra di Udine non ha fatto altro che condividere una iniziativa, costosa, finanziata dal centro destra regionale.