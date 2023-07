SbrocconeMonfalcone Exxx…Polzive!!! Alla sindaca iniziano a girare le ventole: “Commentano il mio impegno per la città da dietro una scrivania. Che ne sanno?”. Cristiana Morsolin su Marina Julia: “Ognuno vada al mare vestito come vuole”.

E’ questa l’estate più pazza del Nordest, con saliscendi metereologici imprevedibili in cui non manca una feroce polemica sui bagnanti di religione musulmana che scendono in acqua fra bikini e slip degli occidentali. Il caso è quello di Monfalcone che ha fatto salire la temperatura, non solo alla sindaca, ma anche ad alcuni residenti increduli alla vista di donne e uomini, coperti da pastrani, tuffarsi nell’Adriatico. La sindaca ha pensato a un’ordinanza per vietare di andare al mare vestiti e subito il popolo dei “Glamping” ha urlato ai diritti negati. Non poteva mancare l’intervento del sociologo udinese Marco Orioles che, pur stando a debita distanza da Marina Julia, ha impartito lezioni, sulle pagine del Messaggero Veneto, su come affrontare l’integrazione: “Anziché lamentarsi e agitare il bastone delle ordinanze – ricorda Orioles – l’amministrazione comunale dovrebbe affrontare la realtà di una popolazione in cui quasi il 30% proviene da mondi diversi…”. La sindaca, ormai da 6 lunghi anni alle prese con la città dei cantieri e riconfermata con oltre il 70% dei voti (molti dei quali di sinistra), rifiuta le lezioncine astratte e va al sodo: «L’Italia conosce la mia battaglia, che non è quella “del costume da bagno”, quanto della dignità dei miei concittadini e della mia città da tutti i punti di vista, della sicurezza, del lavoro, della convivenza sociale. Si può scrivere, come fa l’opinionista del Messaggero, con il distacco del professorino che spiega ai monfalconesi e alla loro prima cittadina la teoria dei massimi sistemi dell’accoglienza, senza mai aver fatto i conti con la realtà della pratica e con la responsabilità del decidere nelle questioni più difficili ma determinanti. Chi pontifica o commenta stando seduto dietro comode scrivanie del Messaggero Veneto come ha fatto il giornalista Orioles, conoscendo superficialmente la realtà di Monfalcone e per niente i miei modi di fare, i miei sentimenti e il mio impegno, può permettersi di offendere e dare lezioni? Se la presenza musulmana massiccia oggi è un problema tutto ciò deriva dal fatto che migliaia e migliaia di persone si sono insediate senza le basi necessarie di reddito – trattandosi peraltro di famiglie numerose – di conoscenze linguistiche, di integrazione alle norme locali che, ad esempio, vietano le vessazioni e le oppressione verso le donne. Oggi Monfalcone è l’ottava città italiana per maggior presenza in percentuale di stranieri sulla popolazione residente, stranieri che hanno largamente superato il limite di tollerabilità per l’occupazione di abitazioni e fruizione dei servizi per una città di quasi 30 mila abitanti, che non ha neppure le strutture per affrontare questa ospitalità». Conclude Cisint. Sul punto, chiamata in causa da chi scrive, l’ex candidata sindaca del centrosinistra Cristiana Morsolin ribadisce la posizione del PD e della sinistra locale: «Il nostro è un paese laico, non possiamo impedire alle persone di frequentare una spiaggia o andare al mare vestite come vogliono». Domani è prevista la manifestazione di un gruppo di attivisti locali in difesa dei musulmani. La maggior parte arriva da fuori. Della città dei cantieri ce ne saranno ben pochi.