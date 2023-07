LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Fedriga inaugura la linea garantista della Lega. Sull’abuso d’ufficio il presidente friulano sta con Nordio.

La Lega contro Fratelli d’Italia: Salvini fiuta l’occasione di recuperare la china nei sondaggi e vede in difficoltà l’alleato senior. Per questo gli ex padani attaccano gli ex missini sapendo che entrambi hanno un passato non propriamente garantista. «Sull’abuso d’ufficio le indicazioni del ministro Nordio sono quelle richieste non da un’area politica ma da moltissimi sindaci di qualsiasi parte politica». Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, a proposito del disegno di legge sulla riforma della Giustizia che ha abolito il reato di abuso d’ufficio. Misura sulla quale la Commissione europea ha espresso dubbi. Per Fedriga, «uno strumento che ha visto soccombere l’accusa rispetto all’ipotesi dell’abuso di ufficio evidentemente testimonia che i risultati troppe volte si trasformano in una inefficienza della Pubblica Amministrazione per paura invece che portare avanti il mandato ricevuto dai cittadini»”. Per il presidente della Conferenza delle Regioni bisogna «perseguire i reati, non c’è dubbio, ma non creare i reati per fermare la Pubblica Amministrazione e i sindaci».