MonfalconeSindacone Exxx…Polzive!!! La sindaca Cisint prima ingaggia i musulmani per le elezioni poi li scarica se fanno il bagno vestiti. Il caso del consigliere Sarkar. La polemica come trampolino per la candidatura alle europee.

Circa un anno fa, durante la campagna elettorale per le comunali, l’uscente candidata sindaca Anna Cisint aveva accolto con entusiasmo la candidatura del musulmano Jahangir Sarkar nella lista di “Noi con l’Italia”. Solo che il tipo, esibendo un approccio poco consono a una campagna elettorale in un paese liberale aveva ricordato agli elettori: «Taglio le dita a chi non vota per me». Una minaccia che aveva sconvolto l’intera città e, visto che poi venne eletto, aveva costretto la sindaca a chiedere le dimissioni dal consiglio. Sarkar non le diede e si dimise solo dalla lista di Tondo dove era stato eletto. Passò al misto ma restò organico alla maggioranza del centrodestra. Nei giorni scorsi é esplosa la polemica per alcuni musulmani che fanno il bagno vestiti nel mare di Marina Julia. L’episodio è stato subito ripreso dalla stampa nazionale ed è diventato un trend topic sui social. La maggioranza in consiglio comunale è rimasta un pò stordita visto che la sindaca aveva sbandierato la presenza di un’esponente della Comunità Musulmana come un segnale di apertura verso le altre religioni. Ieri il testacoda. Inaspettato. In tutto questo bailamme i maligni intravedono però il pretesto per ottenere una buona visibilità nazionale per una nuova esperienza politica: le europee del prossimo anno.