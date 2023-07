SanitàFvg Exxx…Polzive!!! La sinistra Ztl di Codroipo colpita dalla sindrome Zaky. Al sindaco rode il fegato che il primo cantiere della Regione sulla cittadella della salute sia nel suo comune. Il salvataggio dell’ASP Moro e l’inglorioso declino di un pool di medici in pensione.

Il sindaco di Codroipo, vedi intervista sul Messaggero Veneto di mercoldì scorso rispetto a un primo bilancio della sua amministrazione sine ira et studio, trascina imprudentemente sul banco degli imputati il settore sanitario locale. Le accuse sono spericolate al punto che la vicenda assume la caratteristiche di un caso Zaky trasportato nel cuore del Friuli. Così articolato: Il governo di Giorgia Meloni ottiene un risultato per lo studente (la grazia) inaspettato e invidiato, soprattutto fra la sinistra Ztl, e, pur di non ammettere il successo della BenitoRemix romana i fiancheggiatori dell’improbabile Schlein osservano: “Francamente non sappiamo fino a che punto il merito di questo felice esito possa davvero essere attribuito alla diplomazia italiana”. E’ la celebrazione dell’incrollabile vizio dei sinistri di avere sempre il ditino alzano. Come si permette la destra di ottenere un risultato così clamoroso? Il sindaco di Codroipo deve aver pensato la stessa cosa sulla sanità, magari imbeccato dal pool di medici pensionati che lo circonda, illusi di poter impadronirsi di scelte che non sono nemmeno di competenza dei comuni o ansiosi di ricoprire ruoli di governo nella sanità regionale. Costoro hanno trovato le porte sbarrate, perciò accusano. Si lanciano in critiche e si nascondono dietro la sagoma del sindaco. Inutile ricordare che la salute è in difficoltà in tutto il paese; mancano medici e ogni regione è impegnata, con i fondi Pnrr, a costruire la sanità del futuro. Nella nostra regione lo sforzo è immane. Case e ospedali di comunità sono alle prese con progetti e coperture finanziarie per centinaia di milioni di euri. Il primo cantiere, che peraltro i sinistri ignorano, nasce proprio a Codroipo; il merito va all’assessore alla sanità regionale Riccardi che ha voluto dare il via ai nuovi progetti proprio dal Medio Friuli. Malgrado ciò, il primo cittadino accusa azienda sanitaria e regione di avere scarsa capacità di ascolto. Una posizione scivolosa poiché Nardini non considera l’intervento-monstre della casa di riposo Asp Moro travolta da una situazione di bancarotta causa lo stato cronico di malgoverno ereditata da almeno vent’anni, da quando il governo della città era nelle mani del pastone della sinistra. Ora c’è un commissario e i conti sono tornati a posto. Oggettivamente, accuse buttate là, non certo sostenute dai fatti concreti. C’è il sospetto che dietro lo schermo della sanità, si nasconda un pool di sanitari della compagnia di giro dei democratici, oppure la “revanche” di qualche medico codroipese in pensione che aspirava a ruoli di governo nella sanità regionale che, non trovando interlocuzioni, istiga il sindaco ad alimentare uno scontro su un tema sociale che danneggia l’intera Comunità in clamoroso contrasto con lo spirito degli eredi di La Pira locali: Il bene comune. La sindrome Zaky.