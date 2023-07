CernoConfessione Exxx…Polzive!!! “Calabresi non mi voleva a Repubblica e io non riuscivo a stare lì. Chiesi a Renzi se c’era posto per un altro finocchio in Parlamento. Mi promise la nomina a ministro”.

Venerdì scorso su La NoveTv è andata in onda una puntata de “La Confessione”, condotta da Peter Gomez, con ospite Tommaso Cerno, direttore de “L’Identità”. Sono emersi dei retroscena rocamboleschi rispetto alla sua candidatura e conseguente elezione al Senato. Chiede Gomez a Cerno: “Nel 2018, dopo aver lasciato la direzione dell’Espresso, lasciò il settimanale per passare a Repubblica come condirettore. Su L’Espresso non aveva risparmiato critiche al Pd, a Renzi e al suo giglio magico. Come mai Renzi lo candida? «Renzi non lo conoscevo – ricorda Cerno – avevo messo suo padre in copertina de L’Espresso come capo del giglio magico, facendomi detestare da lui, ed ero stato nominato condirettore di Repubblica con Mario Calabresi direttore e io dovevo in un certo modo iniziare un percorso che doveva cominciare e invece era già finito. Mario non mi gradiva – prosegue Cerno – anche se non lo dava a vedere, ci rispettavamo ma io non riuscivo a portare nulla al giornale e creavo un senso di tensione che in molti non coglievano. Caso vuole che un giorno incontro Renzi e gli chiedo: c’è posto per un altro finocchio in Parlamento con il PD? Renzi mi detestava, ma aveva due problemi, il primo che andavano dicendo in giro che metteva in lista solo amici suoi, quindi mettere in lista uno che non era amico suo poteva andargli bene. Secondo, stava cercando un nome, conosciuto in italia, da candidare a Milano dopo che Burioni gli aveva detto che non si sarebbe candidato». Sul punto Gomez ricorda a Cerno che Renzi gli aveva promesso che, in caso di vittoria, avrebbe potuto fare il ministro. «Renzi lo aveva detto al Tg2 – conferma Cerno – e io avevo il problema che non riuscivo più a stare a Repubblica e credevo che Renzi fosse il capo della sinistra. Questa – conclude Cerno – è stata la mia illusione».