VangeliDanieli Exxx…Polzive!!! Benedetti annuncia una golosa partnership con l’Ucraina per costruire un’acciaieria ecologia. Martedì 25 luglio a Trieste i Comitati presenteranno 14mila firme contro il progetto. Scazzi col Pd

Il dispaccio degli ucraini in cui si esalta la collaborazione fra Danieli e Metinvest smentisce gli screzi con Zelensky da parte del colosso di Buttrio per via delle notizie uscite alcuni mesi fa riguardo a presunte forniture di attrezzature per la produzione di sottomarini e carri armati ai russi di Putin. Nel frattempo, martedì 25 luglio alle ore 13 nella sala verde della sede del Consiglio Regionale di Palazzo Oberdan a Trieste, i Comitati contrari all’insediamento siderurgico nella zona di “Punta Sud” di San Giorgio di Nogaro, consegneranno circa 14mila firme al presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin. Le sottoscrizioni sono state raccolte in calce a una petizione popolare “contro l’acciaieria e ad ogni iniziativa che preveda: qualsiasi futura escavazione del canale navigabile oltre la quota esistente e all’ulteriore “manomissione/compromissione” della Laguna di Grado e Marano; alla trasformazione dell’area indicata come “Punta Sud” nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro e delle zone limitrofe, già destinate ad area verde; alla costruzione di una nuova acciaieria, di altri impianti industriali e/o infrastrutture che creerebbero un irreversibile danno ambientale”. Nelle stesse ore in cui veniva annunciata la consegna delle firme, l’ucraina Metinvest annunciava l’intensificarsi della collaborazione con il gruppo Danieli, produttore leader mondiale di impianti e macchine per l’industria metallurgica con sede in Italia per costituire una joint venture (JV) per la produzione di acciaio “verde” in Italia. Sono in corso studi ambientali ed economici per identificare un sito adatto al futuro impianto.Il Capex totale dell’investimento è stimato in via preliminare in oltre 2 miliardi di euro. Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato di Metinvest, ha dichiarato: “Metinvest ha pianificato la costruzione di un nuovo impianto di produzione di acciaio ‘verde’ molto prima dell’inizio dell’invasione russa su larga scala. Dove verrà costruito il nuovo impianto? Finalmente il Friuli guarda al Pil, al suo sviluppo manufatturiero e allontana la sindrome da regione con una vivace vocazione alle trattorie e agli spritz. “Questa partnership – commenta il numero uno di Danieli – riguarda un fattore umano: questa joint venture darà un importante contributo italiano alla ripresa dell’Ucraina nel dopoguerra. Inoltre, siamo certi che i principali architetti italiani contribuiranno con le loro intuizioni creative allo sviluppo di progetti unici di costruzioni in acciaio che si adattano perfettamente al paesaggio del sito. Inoltre, come gruppo Danieli, vediamo questo impianto come una pietra miliare nella corsa all’ “acciaio verde competitivo”. Infine, ci auguriamo che l’acciaio prodotto da questa joint venture venga utilizzato per costruire molte case, scuole e ospedali moderni per tutta la popolazione ucraina”. L’occasione d’oro del Friuli per entrare nella storia: la prima regione al mondo che costruisce un’acciaieria verde.