Neuritmica Exxx…Polzive!!! Modesta la capacità attrattiva del Festival “Udin&Jazz” appena concluso. Gli organizzatori costretti a chiedere altri 30mila euri al comune di Udine. Totale 274 mila euri per 9 serate.

L’11 luglio scorso la giunta “sinistra” del comune di Udine ha deliberato di assegnare all’Associazione Culturale Euritmica di Udine un contributo pari a € 30.000,00. Il motivo va ricercato nel “particolare interesse culturale della rassegna (Udin&Jazz ndr) raggiunto con la sua 33^ edizione, della sua capacità attrattiva e delle opportunità che essa offre in ambito internazionale di veicolare un’immagine positiva e fortemente dinamica della città”. Il danaro richiesto serve come parziale copertura delle spese di organizzazione quantificate in € 244.000,00. In realtà a vedere Pat Metheny a Udine per la centesima volta c’erano poche centinaia di persone, ancorché il costo del biglietto fosse economico, attorno ai 55 euri per una poltrona di plastica in castello; nemmeno il restaurato Copeland (ex Police), il cui concerto è stato spostato al teatro Giovanni da Udine, ha interessato i friulani. In cartellone il programma del Festival prevedeva anche un’irruzione di suoni dell’Amazzonia con gli inquietanti generi: frevo, ciranda o maracatu. Nella richiesta di contributo suppletivo gli organizzatori tengono a precisare che il Festival è ricco di “seminari (talk) e aperitivi presso locali ed esercizi del centro cittadino per un’offerta anche turisticamente ricca e varia del progetto nel suo complesso”. In città nessuno si è accorto di ciò, nemmeno di Lakecia Benjamin, un jazzista annunciato come un “vulcano”, o come dei Green Tea Infusion, confinati al Parco Brun dove ha avuto più successo Lucilla. Pertanto, il pomposo obiettivo di “veicolare un’immagine positiva e fortemente dinamica della città” non ha trovato il giusto riscontro o, come si dice in questi casi, il “ritorno”. Pertanto è stato chiesto il soccorso “sinistro” di 30mila euri che va aggiunto ai 244mila già stanziati. Basteranno? Intanto stasera a Palmanova si esibirà il batterista del periodo sperimentale dei Pink Floyd, Nick Mason. In scaletta brani psichedelici di 60 anni fa quando, per ascoltarli, era necessario aver assunto una buona porzione di acido. Altrimenti fuggivi dopo le prime note.