MarinaBurkina Exxx…Polzive!!! Flash Mob in difesa dell’islamizzazione del Friuli. Nemmeno 150 persone in difesa dei bagnanti musulmani.

L’AssociazioneMonfalconeInteretnica aveva organizzato ieri mattina una manifestazione contro il sindaco Cisint rea di voler impedire a chiunque di andare a fare il bagno vestito. Il riferimento è ai cittadini che professano la fede musulmana. Poco più di 150 persone si sono ritrovate sulla gradinata dell’impianto balneare. La sinistra sfilacciata e impacciata si è presentata divisa e poco convinta dell’iniziativa. Soprattutto il PD che era presente col capogruppo Diego Moretti e l’ex candidata sindaco Laura Fasiolo. Ambedue sono rimasti “strategicamente” molto defilati. Più convinto il consigliere regionale Bullian che ha partecipato, in costume, al flash mob. Dal canto suo Cisint ha ricordato: “La nostra Città ha già detto come la pensa un anno fa! Ben Il 73% al primo turno ha detto quale rotta continuare a seguire, con quale determinazione e quali battaglie fare. Certo difficili, ma noi siamo combattenti. E il tema come capirete è ben più ampio, riguarda il pericolo del l’islamizzazione che questi appoggiano. A loro non rimangono che i flash mob con 120 di loro (alla fine hanno pure sfoderato la bandiera con falce e martello) di cui la metà non di Monfalcone”. «Non sfugge a nessuno che la politica e i partiti devono fare un salto di qualità nelle proposte concrete da mettere in campo da subito», ha detto la capogruppo dem nel Consiglio comunale di Monfalcone Lucia Giurissa. Il segretario cittadino del Pd Franco Pizzolitto e il responsabile della questione migratoria della segreteria cittadina Fabio Del Bello ieri hanno avanzate tre proposte: localmente un approccio serio e competente nei confronti di una questione di estrema complessità; su scala nazionale con delle linee guida per un Piano nazionale di inclusione; su scala regionale la governance del fenomeno va ricondotta in una cabina di regia polifunzionale”.