LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Il caso Ideal Standard percuote la Lega. L’assessore Zannier non si è ancora dimesso da consigliere. Tavella indagato dalla Procura di Pordenone per il pasticcio Ideal Standard-Iside. Gli intrecci con Italian Baja.

Salvini, durante la campagna elettorale per le regionali, lo aveva detto e ribadito in tutte le salse: “No a doppioni; il consigliere eletto che venisse nominato assessore, deve fare una scelta”. Per il leader della Lega, ricoprire i due ruoli contemporaneamente, è inopportuno. Disposizione tempestivamente applicata dall’assessore-bis Barbara Zilli che ha lasciato il posto al primo dei non eletti nel collegio dell’Alto Friuli, Emanuele Ferrari. Non è stato così rapido, e non appaiono segnali in tal senso, l’assessore all’agricoltura eletto nel collegio di Pordenone, Stefano Zannier. Sono passati ormai quasi tre mesi (Zilli si è dimessa il 26 aprile) dalla proclamazione degli eletti e il Richelieu della Lega Fvg non ha dato ancora le dimissioni. Perché temporeggia? La risposta va ricercata nell’ingarbugliata vicenda del recupero della zona industriale dell’ex Ideal Standard di Orcenigo di Zoppola (vedi leopost di ieri). Il primo dei non eletti nel collegio di Pordenone, dietro a Zannier e Lucia Buna, è Mauro Tavella, indagato dalla Procura di Pordenone per ipotesi di reati riconducibili al concorso in corruzione. Gli agenti del nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di Finanza di Pordenone, nel maggio scorso, avevano eseguito perquisizioni e accertamenti legati alla vicenda delle operazioni di acquisto dell’area. Fra gli indagati, come si riportava ieri, figura anche Giuseppe Bortolussi, già amministratore delegato della società Interporto di Pordenone Spa sul quale l’assemblea ha dato mandato al Cda di avviare un’azione di responsabilità. Al netto della Lega e di Zannier-Dreosto, c’è un altro elemento che spunta sul caso Ideal Standard. Tavella e Bortolussi sono legati dalla morbosa passione per la natura e i fuoristrada, ovvero la manifestazione “Italian Baja” organizzata dalla “TOP Srl” (Tavella Organizations e Productions). Guardacaso, la sede della TOP Srl, durante i giorni i cui si svolge la competizione e grazie ai buoni uffici del compare Bortolussi, si trasferisce dalla sua sede nel centro di Pordenone a quella del centro ingrosso di via Interporto. I membri del Comitato organizzatore della gara sono: Presidente Corrado Della Mattia; Direttore Generale Mauro Tavella; Segreteria Mara Temporin; Tamara Moro; Angelo Giannelli. Membri Giuseppe Bortolussi; Mario Della Toffola e Andrea Vignola. Fra i “Gold Sponsor” della TOP di Tavella figura anche la “Iside Srl” che ha acquistato l’area nel febbraio 2021. La società é intestata all’immobiliarista milanese Vinicio Vanossi. Tavella, per non rimanere escluso dall’orbita Polo logistico Ideal Standard, aveva messo in piedi la “KyraSrl”. Infine spunta un giallo che affonda le sue tonalità fra le pieghe del bilancio del 2018; un bilancio molto contestato. L’avvocato Anna Tomasin, che era componente del Cda Interporto di Pordenone Spa, nel luglio 2019 si era dimessa improvvisamente dalla compagine per “Impegno professionali”. Dimissioni con effetto immediato. Aveva le deleghe Anticorruzione e Trasparenza. Per una serie di combinazioni tutte pordenonesi, Andrea Tomasini, quest’anno buon terzo tra i piloti Baja, è il fratello dell’amministratrice dimessa nel 2019 dal Cda.