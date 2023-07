IgnisAedis Exxx…Polzive!!! Terzo incendio in pochi mesi. Sospetti sulle strutture di accoglienza minori stranieri gestite dalla cooperativa Aedis di Pasian di Prato (Ud). Il presidente Michele Lisco attacca la politica.

Sabato notte un violento incendio è scoppiato nel seminterrato della Casa della Gioventù di Montereale Valcellina (Pn) gestita dalla cooperativa Aedis. All’interno erano ospitati 12 adolescenti di età compresa fra i 15 e i 17 anni, tutti salvi. La cooperativa di Pasian di Prato (Ud), gestisce diverse strutture riqualificate per ospitare minori non accompagnati. Ragazzi con alle spalle casi di sofferenza sociale oppure trascorsi penali. L’incendio è partito dalla zona della caldaia – confermano i vigili del fuoco – non si sa se sia stato provocato da un guasto tecnico, oppure se di origine dolosa. I minori sono stati tutti portati in salvo e l’edificio dichiarato inagibile. E’ già il terzo incendio che, in pochi mesi, si verifica in una struttura affidata alla cooperativa “Aedis” di Pasian di Prato. Il 22 gennaio scorso a Prata di Pordenone era andata a fuoco un edificio adeguato all’accoglienza di ragazzi non accompagnati. Due minori erano rimasti lievemente intossicati. Ma l’incendio più importante si era verificato a Pasian di Prato (Ud) la vigilia di San Silvestro quando l’intera struttura di via Santa Caterina andò distrutta. Il rogo si trasformò in tragedia in cui perse la vita il giovane Ledjan Imerai. A titolo di cronaca, il bilancio d’esercizio del 2021 aveva raggiunto la cifra spaziale di 1 milione e 300 mila euri. Durante l’assemblea soci è stato proclamato il nuovo consiglio di amministrazione che durerà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2024. Presidente Michele Lisco, vice presidente Doriella Benussi, consigliere Gianpietro Pontarini. Lisco, dopo l’incendio di ieri, se la prende con il mondo politico: “I politici devono prendere decisioni importanti e serie, darci strumenti che ci consentano di tenere sotto controllo questi ragazzi. Siamo esasperati, non abbiamo i mezzi”.