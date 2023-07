DeToniRuzzoloni Exxx…Polzive!!! L’opposizione randella la sinistra “glampig” udinese: il pranzo all’esclusivo golf di Fagagna è costato 850 euri. Paga Pantalone. Un assessore nel vortice di nuovo conflitto d’interessi.

Il conto prego. Ed è pure salato. Il consigliere comunale di opposizione a Udine Michele Zanolla, ha scoperto che il raffinatissimo lunch inserito nella pausa pranzo del “Laboratorio formativo per la costruzione di una squadra vincente”, svoltosi la settimana scorsa al riservatissimo Villaverde Golf d Fagagna, è costato 854 euri. E si chiede: “Si poteva risparmiare questa cifra utilizzando una sala del Comune a disposizione?”. Osservazione legittima e condivisa dal collega Loris Michelini: “Chi deve dare l’esempio, ben si guarda dal risparmiare. Anzi, si va dove costa di più con tanto di foto sui profili Facebook, salvo poi convocare il tavolo per vedere come fare per assistere le famiglie in difficoltà. E poi parlano di morale ed etica”. I temi del Team Building e del conflitto d’interesse sono al centro dell’azione politica del centrodestra in consiglio comunale a Udine. Se la vicenda Calzavara-De Toni è ancora da chiarire, spunta un altro scivolone su presunti interessi in conflitto legati all’incarico dell’assessore alla cultura Fedrico Pirone. Il suo nome appare fra i membri del Consiglio direttivo del Centro di accoglienza Ernesto Balducci. Un ruolo dirigenziale cui risulta iscritto dal 2022. Va sa sé che nessuno mette in discussione l’alta missione del Centro Balducci. L’assessore Pirone risulta conflittuale se si considera uno degli ultimi affidamenti che il Centro Balducci ha ricevuto dal comune. Esattamente in data 27 marzo (quando Pirone era consigliere comunale e pertanto in conflitto) il centro aveva ricevuto l’affidamento per il servizio di accoglienza residenziale ed assistenza a favore dei profughi provenienti dall’Ucraina. Impoirto: 198 mila euri. Una condizione conflittuale maturata addirittura prima ancora che Pirone ricoprisse il ruolo di assessore, poiché nel mandato precedente era consigliere comunale e membro del direttivo. Quindi, da Calzavara a Balducci sfiorando il Team fagagnese… l’estate a Udine è già bollente.