ApocalisseFriuli Exxx…Polzive!!! Da Gorizia a Pordenone raffiche di vento e chicchi di grandine di 5 centimetri. Auto distrutte, case colpite come a Sarajevo.

A Gorizia due alberi sono caduti e hanno paralizzato la città: Chiusa via Trieste. In via Manzoni un tronco è caduto su un camion. Grandinate lungo la zona del Vallone, il Collio e l’area del Gradiscano. Sono segnalati alberi sradicati e rami sulla carreggiata, parabrezza sfondati e carrozzerie danneggiate. Impressionanti le immagini che giungono da Mortegliano (vedi foto) con la facciata di una casa colpita da chicchi di grandine che sembravano pallottole. Auto distrutte e alcune persone leggermente ferite. Interrotte alcune strade nella zona di Flumignano e tra Rivignano e Ariis. A Codroipo alcuni alberi sradicati e grandine. Segnalati tetti danneggiati, vetrate delle finestre e dalle innumerevoli tegole finite a terra.