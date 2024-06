ZuglioPeruglio Exxx…Polzive!!! Nel comune del bacio delle croci i bilanci ballano. Manca il numero legale. Il sindaco Molinari fa approvare il consuntivo lo stesso. Nessun richiamo dalla regione. Per “coprire” l’illecito convocata una nuova seduta a 2 giorni dal voto. Chi e’ il “padrino” di Molinari”?.

E’ il comune famoso in tutto l’area mitteleuropea per il “Bacio delle Croci” ma da oggi la sua fama sarà estesa ben oltre i confini per via di uno scivolone amministrativo compiuto la settimana scorsa dal sindaco uscente e candidato alle prossime elezioni, Battista Molinari. Il comune è quello di Zuglio, Alta Carnia. Martedì scorso, il primo cittadino, malgrado vi fossero dei margini di proroga consentiti, ha convocato il consiglio comunale per approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2023. Alla convocazione sindacale hanno risposto solo 4 consiglieri. Un numero insufficiente per garantire la regolarità dei lavori. Purtuttavia, il sindaco Molinari in spregio ai regolamenti consiliari, metteva ai voti il documento contabile che veniva approvato. Una votazione farlocca e illeggittima che doveva venire immediatamente impugnata. Accortisi della bischerata compiuta, un bilancio consuntivo approvato da un comune la cui assemblea era priva del numero legale, il sindaco ha suggerito alla vice segretaria (Nicole Colledani) di chiedere informazioni alla regione su come rimediare all’illecito. L’escamotage individuato è da urlo. Per evitare brutte sorprese con le assenze, il sindaco ha convocato il consiglio comunale “per approvare i verbali (quali??? quelli privi del numero legale?) della seduta precedente” in prima convocazione martedì 4 giugno alle ore 20 e in seconda convocazione per il giorno 6 giugno (due giorni prima del voto). Il magheggio è clamoroso. La seconda convocazione si rende necessaria quando si deve abbassare il quorum a un terzo, pertanto basteranno 3 consiglieri per approvare i punti all’ordine del giorno. Nessun riferimento alla ratifica in sanatoria della seconda convocazione. Si tratta di un caso di malagestio amministrativa clamoroso dove il bilancio consuntivo viene approvato senza il numero legale. E quali sono le reazioni dei vertici regionali? Nessuna comunicazione dagli uffici dell’assessore Roberti. Elezioni infette, Carnia malata.