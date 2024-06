CentrodestraFvg Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato Renzo Tondo e Maurizio Lupi confermano: L’alleanza che sostiene Andrea Pozzo si salda sull’innovazione e la crescita. Con noi in lista il diciottenne Libonati. La Lega di Fedriga-Dreosto ha preferito defilarsi. I salviniani sempre più partito di Visegrad e contro l’Europa.

Il sindaco Pozzo, i candidati consiglieri, il vice sindaco Lucio Riva e gli assessori Santelia, De Santis, Cataldo e Quai, hanno ospitato ieri sera in piazza Matteotti a Pasian di Prato gli esponenti del partito “Noi Moderati” che alle Europee corre assieme a Forza Italia. «L’indirizzo politico sviluppato in questi anni dalla nostra coalizione deve essere ripetuto sia col voto alle europee, sia nel nostro comune, ridando la fiducia a quella coalizione rappresentata da un centrodestra unito, compatto che ha permesso i grandi risultati di questi anni di nostra amministrazione. Per noi – afferma il candidato Andrea Pozzo – l’alleanza è solida, qui come e Trieste e ci dispiace della scelta della Lega che ha voluto defilarsi cercando alleanze con altri gruppi che non hanno niente a che vedere con i candidati in lista. E’ un’alleanza innaturale. Mentro noi – ricorda Andrea Pozzo – annoveriamo qui a Pasian di Prato, il meglio dell’amministrazione che guida la regione Fvg: Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Forza Italia, Lista del Presidente Fedriga, Udc, Lista Volontariato e Solidarietà e la lista Cittadini per Pozzo. Una coalizione tutta compatta che cammina nella stessa direzione». La presenza dei due responsabili del partito dei Moderati riflette una sottolineatura politica non marginale se contestualizzata nel comune e che viene messa in evidenza con chiarezza dal deputato Maurizio Lupi: «Parla la nostra storia, parla come abbiamo governato in questi 5 anni, il fatto che ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo sempre messo al centro della nostra attività il bene comune che, per la cultura del centrodestra è il punto essenziale. La sfida della politica – osserva Lupi – è il realizzare concretamente quella responsabilità che i cittadini ti hanno dato. Dobbiamo capire – conclude – che il comune, la regione, l’Italia e l’Europa hanno la stessa importanza». Dopo Lupi ha preso la parola Renzo Tondo, ex presidente della regione, che ha ricordato quanto sia importante, in un momento come questo, «recuperare un rapporto fra la politica e la comunità, soprattutto i giovani. Io sono rimasto in campo per far crescere e partecipare alla vita associativa e politica più persone e più giovani possibili. Andrea Pozzo, quando gli ho chiesto di metter un giovane in lista, ha subito risposto di sì, perché i giovani sono importanti». E infatti, Edoardo Libonati, classe 2005 è candidato nella Lista “Cittadini per Pozzo“. Il candidato alle europee è Francesco Coppi (coordinatore regionale del Veneto di Noi Moderati). Il centrodestra a denominazione di origine controllata è quello che sostiene Andrea Pozzo. Il resto è rancore e disordine politico.