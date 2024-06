GrilliniPoltroncini Exxx…Polzive!!! “La Verità” di Belpietro scodella la svolta grillina in Friuli: “Da Anticasta a distributori di stipendi”. Chi ha assunto nel suo staff l’unica consigliera regionale eletta in Consiglio Regionale (130 preferenze)?

Su “La Verità” di ieri a pagina 17 è apparso un articolo, taglio basso, firmato da Matteo Lorenzi, relativo al M5S del Friuli VG. Il tiolo è eloquente: “Giravolta Grillina: da anticasta a distributori di stipendi“.

Lorenzi scrive:«Una volta erano contro la casta e volevano aprire il parlamento come una scatola di tonno. Proprio per questo uno dei pilastri del Movimento è stato il limite dei due mandati. Grillo tuonava: “La politica non deve diventare una professione!”. Le cose però – scrive La Verità – non sono così semplici. Un esempio lo offre il Friuli VG dove l’unica (la volta scorsa erano 4) eletta al consiglio regionale è Maria Rosaria Pompea Capozzi. Nella sua segreteria Capozzi ha nominato Cristian Sergo, già consigliere regionale nella passata legislatura ed Enrico Sossi, responsabile giovvani del Movimento di Trieste.

Sergo è coordinatore provinciale di Udine dei grillini. Entrambi – si legge su La Verità – detengono ruoli politici all’interno del partito M5S e al contempo sono a libro paga della Regione attraverso l’unica consigliera eletta Rosaria Capozzi con 130 preferenze. Sergo e Sossi svolgono un’intensa attività politica, in particolare Sergo che, avendo esaurito i bonus dei mandati, è il vero artefice delle mosse del consigliere Capozzi. Tra forma e sostanza – rileva La Verità – corre una certa differenza, tanto che la retorica della casta, che a livello nazionale ha portato alla riduzione dei parlamentari, è solo uno specchietto per le allodole”. Firmato Matteo Lorenzi su “La Verità” del 31 maggio.