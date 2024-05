Maltempo. Tre giovani trascinati dalla piena. Pericolo sul Natisone in Friuli. Li stanno cercando.

I vigili del fuoco di Udine sono impegnati nelle ricerche di tre persone travolte dalla piena del fiume Natisone a seguito delle forti piogge. In azione l’elicottero del Reparto Volo di Venezia e specialisti fluviali e sommozzatori. Le tre persone – un ragazzo e due ragazze – erano state avvistate su un isolotto del fiume Natisone nei pressi di Premariacco in strada di Ipplis. Uno di loro aveva lanciato l’allarme con un telefonino. Sono in pericolo anche perché il livello dell’acqua – sottolinea una nota della Sores del 118 del Fvg – è in rapida salita. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso, i Carabinieri di Udine e Cividale..