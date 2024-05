LignanoPantano Exxx…Polzive!!! La città del turismo friulano ridotta a villaggio da terzo mondo finisce sott’acqua. Idrovore che partono in ritardo e cantine allagate. Esercenti furiosi. Da trent’anni sempre la stessa storia: La regione spende 14 milioni per Terrazza mare e non un boro per risolvere il problema. Progetto di realizzare una vasca di raccolta. Video.

La punta di diamante del turismo friulano ridotta a paesotto del Sudamerica. Nulla da dire la pioggia caduta è tanta. Ma tutti sanno che Lignano è come una vasca da bagno e per questo motivo sono state collocate due gigantesche idrovore fra un punto e l’altro della città. A Sabbiadoro e a Riviera. Il problema, come si è verificato oggi, è che gli ingranaggi entrano in funzione molto tempo dopo che l’acqua ha ormai provocato gravi danni alle cantine degli alberghi e residenze. A Pineta oggi l’acqua aveva raggiunto livelli paurosi come si vede dal video. Per Chiara Zilli, presidente di Asshotel, «bisogna intervenire con urgenza nel sistema di richiamo delle idrovore. Le turbine sono entrate in funzione troppo in ritardo. Bisogna trovare un sistema di richiamo dell’acqua molto più rapido. Inoltre – osserva Zilli – è necessario chiudere la viabilità. I pochi mezzi che attraversano le strade provocano delle piccole onde che si riversano nei magazzini e nelle cantine. Sono trent’anni che assistiamo ormai a questi fenomeni, siamo indifesi e abbandonati. La regione impegna 14 milioni di euri per un’opera inutile come quella di terrazza mare e non risolve il problema degli allagamenti. Dall’amministrazione comunale ci fanno sapere che hanno approvato un’opera di realizzazione di una vasca di contenimento dell’acqua da 12 milioni di euri. La sua realizzazione è prevista entro il prossimo anno. In autunno i lavori verranno messi a gara. E nel frattempo?» Si chiede la presidente Zilli? Lignano Pantano. Terzo mondo.