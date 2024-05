Non erano mai usciti di scena ed eccoli riaffacciarsi. Sono gli stipendi d’oro dei vertici del Consiglio Nazionale del’Economia e del Lavoro, il goloso CNEL che il rottamatore Matteo Renzi voleva abolire, assieme alle inutili Camere di Commercio. Casta Canta. La novità è appetitosa ed è legata, anche quella, al Pnnr. Maxi indennità per i tromboni scampati alla rottamazione. L’inutile Cnel è composto da 1 presidente, Renato Brunetta, 2 vicepresidenti e 64 consiglieri. Il direttivo del Consiglio più “inutile della Costituzione Italiana” (ipse dixit Matteo), ha votato lo schema di regolamento che ripristina le indennità per il presidente, per i due vice presidenti e i 64 consiglieri. Il testo, proposto dall’ex ministro della funzione pubblica Brunetta, è stato approvato con 34 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti (14 consiglieri hanno marcato visita). Detto in parole povere l’indennità del presidente del CNEL sarà di 240mila euri/anno come il capo dello Stato ed equiparato allo stipendio del presidente della Corte dei Conti. In quanto al vicepresidente, il trattamento economico sarà pari al 20% della cifra spettante a Brunetta (presidente), ovvero 48 mila euri. Uno dei due vicepresidenti del Cnel è Claudio Risso, esponente del sindacato Cisl e vice del Segretario Generale Sbarra. Ma la parte più corposa della mangiatoia è quella che corrisponde ai consiglieri che sono ben 64! Il loro stipendio è pari al 10% di quello di Brunetta. Quanto fa? 24 mila euri/anno. Fra i consiglieri, salutato dalla stampa di regime friulana come avesse vinto il Globo d’Oro, spunta il nome di Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Fvg, l’associazione di categoria che si era distinta per aver organizzato recentemente la 24esima Festa del Pensionato. Infine, una curiosa nota contabile di bilancio. L’impegno di spesa per pagare le indennità dei poltronari del CNEL è di 1 milione e 800mila euri/anno su un bilancio di 7 milioni. Ma la generosità del Consiglio Nazionale non ha limiti. Alla voce “rimborsi spese“, che, attenzione, non fanno cumulo, viene riconosciuto anche il buono pasto fino a un massimo di 30 euri. Rimborso totale anche per i trasporti: aereo, treno, auto, tassì. Le festa continua, CNEL Mangiatoia Italiana. Paga Pantalòn.