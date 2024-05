FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Quattro aziende della zona “influenzavano” le gare pubbliche sui cantieri stradali del Fvg per un valore di 16 milioni di euri. Reati di associazione per delinquere e turbativa d’asta estinti per intervenuta prescrizione. I nomi delle imprese.

Era stato configurato il reato di associazione per delinquere finalizzato alla turbativa d’asta istruito e ipotizzato dalla Procura di Gorizia per i cartelli di imprese che tra il 2010 e il 2011 avrebbero pilotato le gare d’appalto pubbliche per spartirsi i cantieri stradali del Friuli Venezia Giulia. Udienze iniziate nel 2013 e chiuso in primo grado nel 2020. Dopo le varie vicissitudini processuali, erano rimaste in piedi le posizioni di Alberto D’Agosto di Campoformido (difeso dall’avvocato Roberto Mete), dell’imprenditore avianese Franco Pessot (avvocato Virio Nuzzolese) e di Paolo Fornasier di Susegana (avvocato Bruno Malattia). Ieri la Corte d’appello ieri ha dichiarato estinto per tutti e tre il reato per intervenuta prescrizione. Le aziende chiamate a rispondere per la responsabilità amministrativa in relazione al reato associativo erano: l’Impresa Costruzioni Pessot, tutelata dall’avvocato Roberto Lombardini, sanzionata con 105mila euro, poi disposta una confisca di 146.776 euro. La Nuova Geomac srl di Cividale difesa da Bruno Malattia condannata a una sanzione pecuniaria di 105mila euro e disposta la confisca di 38.544 euro quale provento del reato e la Cogefor srl di Susegana, difesa da Antonio Malattia, a 105mila euro e alla confisca di 15.528 euro; infine, per l’Impresa Costruzioni Pessot, tutelata dall’avvocato Roberto Lombardini. E’ stato stabilito un accordo con la Procura generale di Trieste, che ha contemplato la rinuncia ai motivi d’appello e permesso di abbattere la sanzione a 52.500 euro. Ma la novità importante è la revoca delle confische, soprattutto la Costruzioni Pessot. L’inchiesta della Guardia di Finanza risale al 2010. Le gare sospette entrate nel mirino delle Fiamme Gialle erano una trentina, per un valore di 16 milioni di euro. Secondo l’accusa, le imprese si sarebbero spartite le gare comunali facendo partecipare agli appalti “cordate amiche” con offerte preconcordate, così da stabilire in anticipo il vincitore.