DeProfundisLignano Exxx…Polzive!!! L’assessore come Vanna Marchi: Numeri importantissimi in questo periodo, più 30% di presenze. Gli albergatori lo pitturano: A Pineta non c’è anima viva. Una decina di alberghi vuoti. Nessuna prenotazione. L’occasione perduta del concerto di Vasco Rossi.

C’è un termometro che rivela lo stato confusionale cui versa Lignano. E’ la rete, il formidabile Tik Tok. Il video delle strade allagate diffuso sul profilo di @Radiobadile1 ha totalizzato oltre 100mila visualizzazioni (documenti a disposizione). Quasi un record. E’ la testimonianza che fra gli operatori e cittadini prevale l’angoscia per il declino che sta vivendo la città in questi primi mesi dell’anno. Tuttavia, l’assessore regionale al turismo Sergio Bini ricorda su Instagram: «Abbiamo registrato numeri importantissimi in questi primi mesi dell’anno. Circa più 30% di presenze rispetto all’anno precedente. Gente che arriva da paesi stranieri grazie all’accordo con Ryanair». A sentire gli albergatori invece le cose non stanno proprio così. A Pineta in questi giorni gli alberghi sono vuoti e le prospettive per le prossime settimane sono di un grigiore plumbeo come il tempo di ieri. Almeno una decina di strutture non hanno un cliente e le prenotazioni della settimana entrante, dal 2 al 9 giugno, sono pari a zero. Alcuni registrano solo 2 o 3 clienti. E’ un declino impressionante cui ha contribuito a provocarlo la disorganizzazione del sistema dei trasporti in occasione del concerto di Vasco Rossi a Bibione. Molti fan lo hanno conosciuto a Lignano e, fosse stato attivato il servizio di trasporto, avrebbero pernottato a Lignano e gli alberghi si sarebbero riempiti. Ma la politica ha perso anche questa occasione. Come una nemesi Vasco Rossiana: “Ho perso un’altra occasione buona stasera…” (Colpa d’Alfredo). Alla superficialità con cui è stata seguita la vicenda, si aggiunge quella del maltempo dell’altro giorno. Le idrovore sono entrate in funzione in ritardo e gli scantinati e i magazzini delle attività commerciali di Lignano Pineta sono finite sott’acqua. Allagate. In questo week end, Corpus Domini e 2 giugno, a Lignano non c’è anima viva. Solo fantasmi e numeri che vengono diffusi come un pallottoliere. Requiem Lignano.