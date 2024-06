SundayBadSunday. L’angoscia del Natisone. I ragazzi travolti dal fiume. L’abbraccio che ha commosso il paese. Nessuna traccia dei giovani dispersi dopo oltre 50 ore di ricerche.

Non ci sono novità se non che, nel pomeriggio di ieri, sabato, è stato recuperato lo smartphone di Patrizia, una delle due ragazze travolte dalla piena. Si tratta dello stesso cellulare dal quale venerdì 31 maggio era partita la richiesta di aiuto al 112, dopo che i tre giovani si erano ritrovati improvvisamente bloccati su un isolotto, circondati dall’acqua del fiume che continuava a salire. I loro nomi sono quelli di Cristian Casian Molnar di 25 anni, originario della Romania, Patrizia Cormos, 21 anni, residente a Campoformido; Bianca Doros, rumena di 23 anni giunta a Udine per far visita ai genitori. L’Italia rapita dall’angoscia di quei tre giovani che pensavano fosse un gioco, come quelli che si vedono a Santa Caterina o un videogames. Ma nella realtà, il fiume, quel fiume, quel tipo di bacino e in quelle circostanze, non perdona. Non è facebook, non è tik tok. Una bravata per festeggiare il risultato di Patrizia (una delle due ragazze) che aveva superato un esame brillantemente all’Accademia delle Belle Arti di Udine. I fatti sono accaduti poco dopo le 14 di venerdì. Il gruppo dei ragazzi era arrivato a piedi nella zona, circondata da una fitta vegetazione con l’intento di raggiungere un isolotto. Nell’area c’è il divieto assoluto di balneazione perché c’è pericolo di annegamento. A dare l’allarme è stato un passante, anche se gli stessi tre giovani avevano provato a chiamare i soccorsi col telefonino. L’uomo è stato attirato dalle loro grida: ha provato a rassicurarli, per poi chiamare i vigili del fuoco. I giovani, come si vede nei filmati, hanno provato a stringersi su se stessi per cercare di resistere alla corrente. Ad aggiungere angoscia al tormento c’è anche un video che la rete non si è risparmiata di diffonderlo. Avvoltoi. Un uomo che assiste alla scena dei tre malcapitati, abbracciati per provare a scampare alla furia del fiume, e commenta: “Urlano come femminucce, ci sarebbe da lasciarli lì, hanno l’acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto“. (Ampio resoconto su “Fanpage”). Ora, nonostante siano passate più di 24 ore dall’inizio delle ricerche, i ricercatori proseguiranno ancora a lungo a scandagliare il Natisone. Con la speranza, non con le speculazioni.